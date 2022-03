OL-SRFC : Retour de Genesio à Lyon, Maurice dévoile tout !

Publié par Thomas le 08 mars 2022 à 21:35

Si cette saison Bruno Genesio rayonne au Stade Rennais, son retour à Lyon ce week-end pour OL-SRFC sera l'occasion d'une revanche certaine.

OL-SRFC : Retour tendu pour Genesio à Lyon

Le choc est lancé entre le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais. Intraitables lors du match aller au Roazhon Park, les Rouge et Noir se confronteront à des Gones revanchards ce dimanche. Un match à haut enjeu pour les deux équipes et notamment pour l’entraîneur breton, Bruno Genesio, qui retrouvera le public du Parc OL après son départ en 2019. Des retrouvailles tendues quand on connaît le parcours chaotique qu’a vécu le technicien français en terre rhodanienne pendant quatre années.

Vivement critiqué voire pris à partie par certains " supporters " lyonnais, Bruno Genesio garde une rancœur certaine de l’Olympique Lyonnais, du moins de son traitement reçu dans le Rhône. " Je sais ce que j’ai pu vivre après un certain match à Chypre et personne n’a rien fait. J’ai reçu ce jour-là après un match nul des menaces de mort sur mon téléphone, puisque mon numéro avait été divulgué sur Twitter, 400, 500 menaces de mort que j’ai encore avec les numéros identifiés ", avait déclaré le coach du SRFC en conférence de presse en décembre dernier. Ce mardi, dans un entretien accordé à RMC Sport, le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, est revenu sur l’état d'esprit de son dirigeant à l’approche du choc contre l’ OL.

SRFC : Maurice, " s’il a de l’orgueil ? Oui, évidemment ! "

Au lendemain d’une belle victoire 2-0 contre le SCO Angers et une belle 4e place conservée devant le RC Strasbourg, le Stade Rennais peut se réjouir d’une saison pour l’instant réussite, à mettre au crédit de son chef d’orchestre, Bruno Genesio. L’entraîneur rennais a su dynamiser une équipe en manque d’automatismes cette saison, proposant au passage un jeu séduisant à la fois en championnat et en Ligue Europa Conférence. " Il mérite ce qui lui arrive. Même les résultats qu'il a eus à Lyon ont été très bons. Je trouve que c'est un délit de faciès tout ce qui s'est passé car les résultats étaient là. Il a su remplir les objectifs fixés quasiment à chaque fois ", a affirmé Florian Maurice, lui aussi passé par les rangs lyonnais ces dernières années.

Le directeur sportif Rouge et Noir a également souligné la symbolique de la rencontre de dimanche pour Bruno Genesio, qui souhaitera, à coup sûr, tirer une certaine vengeance de ses années lyonnaises. " S'il a de l'orgueil ? Oui, évidemment ! On a envie d'aller faire un résultat à Lyon et de par notre classement aujourd'hui, on est en droit de penser qu'on peut le faire. Nous on ira avec beaucoup d'ambition. "