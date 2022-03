FC Metz Mercato : Une figure emblématique du FCM quitte le club

Publié par ALEXIS le 08 mars 2022 à 17:58

Le FC Metz connaît un départ officiel, celui de l'emblématique Sébastien Muet. Il quitte les Grenats après 24 ans de bons et loyaux services.

Alors que le FC Metz est menacé de relégation en Ligue 2, après 27 journées de championnat, le club de Moselle a informé, ce mardi, du départ de Sébastien Muet. Ce dernier avait été nommé directeur du centre de formation du FCM, en mai 2021. Il part donc de ce poste après dix mois de fonction. Toutefois, le technicien de 45 ans n’a pas passé seulement moins d’un an au club, il est là depuis plus de deux décennies. « Après 24 ans années de collaboration commune, Sébastien Muet quitte le FC Metz. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière et la plus grande réussite dans ses nouveaux projets et challenges », a écrit le club de Ligue 1 sur son compte Twitter.

« Vingt-quatre saisons d’aventure commune entre Sébastien Muet et le FC Metz. Une longue et belle histoire emplie d’émotions, d’accomplissements et de réussite sur les bords de la Moselle. Après ce quart de siècle mené main dans la main avec ce passionné de ballon rond et surtout de formation, le natif de Lyon s’apprête à relever un nouveau défi. […] Le FCM tient à remercier Sébastien pour tout le travail accompli en Grenat, mais également pour son professionnalisme ainsi que son dévouement », a commenté la direction des Grenats.

Le technicien de 45 ans annoncé vers l'AS Monaco

Titulaire du Brevet d’entraîneur formateur de football (BEFF), Sébastien Muet a dirigé les différentes catégories d’âge de la formation messine. Il a été l’un des formateurs de plusieurs joueurs sortis de l’académie du FC Metz, dont Bouna Sarr (Bayern Munich), Kalidou Koulibaly (SSC Naples) ou encore Miralem Pjanic (FC Barcelone, prêté au Besiktas). Selon les informations du quotidien Le Parisien, Sébastien Muet devrait rebondir à l’AS Monaco.