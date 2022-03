OGC Nice Mercato : Les Aiglons vont boucler une énorme signature !

Publié par Thomas G. le 09 mars 2022 à 14:19

L' OGC Nice va faire signer sa première recrue pour le mercato estival. Les dirigeants du Gym ont levé l'option d'achat de l'ailier Justin Kluivert.

OGC Nice Mercato : Justin Kluivert va signer !

Selon la presse italienne, les Aiglons ont décidé de lever l’option d’achat de Justin Kluivert. L'international néerlandais de 22 ans est prêté avec option d’achat par l’AS Roma, les Romains avaient fixé son option d’achat à 17 millions d’euros. Il représenterait donc la première signature du Gym lors du mercato estival.

La signature de Justin Kluivert serait un signal fort pour les propriétaires d'Ineos qui souhaitent faire progresser l' OGC Nice en conservant ses meilleurs joueurs. Au même titre qu’Amine Gouiri, Khéphren Thuram ou encore Kasper Dolberg, Justin Kluivert est un joueur très courtisé sur le marché des transferts. Une signature à Nice permettrait au joueur de se stabiliser, lui qui a déjà connu quatre clubs depuis ses débuts en professionnel avec l’Ajax. Le Néerlandais de 22 ans avait été acheté par la Roma en 2018, puis prêté à Leipzig avant de rejoindre Nice.

Le Néerlandais récompensé de sa saison

Justin Kluivert réalise une saison remarquable, à l’image de la saison de son club. Les Aiglons sont actuellement 2e de Ligue 1 avec deux points d’avance sur Marseille, 3e. De plus, le Gym est en finale de la Coupe de France, qui se jouera le 7 mai au Stade de France face au FC Nantes. Une formidable opportunité de remporter leur quatrième Coupe de France. Sous la houlette de Christophe Galtier, les Aiglons ont la possibilité et l’ambition de réaliser une saison historique pour le club.

Le dernier trophée remporté par le Gym date de 1997 et les Niçois n’ont jamais participé à la phase de poules de la Ligue des Champions dans leur histoire. La fin de saison s’annonce palpitante du côté de Nice. D’autant plus qu’une victoire en Coupe de France et une 2e place leur permettrait d’avoir les arguments pour garder leurs meilleurs joueurs.