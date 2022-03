OGC Nice Mercato : Les Aiglons ferment les portes pour deux cracks !

Publié par Thomas G. le 04 mars 2022 à 22:51

Le directeur du football s’est confié au micro de RMC sur le futur de deux pépites de l’ OGC Nice qu’il souhaite garder en vue de la saison prochaine.

OGC Nice Mercato : Thuram et Gouiri conservés

La saison des Aiglons est pour le moment historique. L’ OGC Nice est actuellement 3e du championnat de Ligue 1, à la lutte pour disputer la prochaine Ligue des Champions. De plus, les Niçois sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France où ils auront l’occasion de remporter un quatrième titre. Certains joueurs se sont illustrés dans cette saison historique, c’est le cas d’Amine Gouiri et Khéphren Thuram, qui seront très sollicités cet été.

Le directeur du football de l' OGC Nice, Julien Fournier, a déclaré à ce propos : « Il y a une réalité économique, mais aussi une réalité sportive. Je crois que ces joueurs sentent qu’ils sont dans un club ambitieux sportivement et un club sérieux. Je ne pense pas qu’à court terme, ils aient envie ni intérêt à aller ailleurs. » L'OGC Nice veut donc garder les deux joueurs le plus longtemps possible afin qu’ils progressent en même temps que le club.

Les deux joueurs attisent la convoitise de grands clubs européeens

Cependant, les Niçois vont devoir se montrer prudent, car Amine Gouiri et Khéphren Thuram sont sur les tablettes de grosses écuries européennes. Gouiri est la cible du Paris Saint-Germain et Khéphren Thuram intéresse le Real Madrid. Deux clubs qui ont de quoi faire rêver.

Si une offre concrète arrive, il sera difficile pour l'OGC Nice de persuader les joueurs de rester. Néanmoins, Julien Fournier se montre serein à ce sujet. « Ces garçons, mais j’en vois d’autres comme Jean-Clair Todibo, sont des joueurs de grande qualité, mais qui ont la tête sur les épaules. Ils savent qu’ils sont dans un club qui va leur permettre de se développer et qui est compétitif. Bien sûr que s’ils continuent leur progression, ils rejoindront un grand club européen et c’est tout le mal que je leur souhaite. » Le mercato s’annonce chaud du côté de la Côte d'Azur.