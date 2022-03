ASSE Mercato : La venue d'un super attaquant se précise à Sainté

Publié par Thomas le 09 mars 2022 à 16:19

Après son mercato hivernal ambitieux, l' ASSE pourrait prochainement enregistrer la venue d'un attaquant passé notamment par l' OM ou Montpellier.

ASSE Mercato : Un marché énorme s’ouvre pour Sainté

Auteur d’un début de saison catastrophique, marqué par une crise sportive et financière, l’AS Saint-Etienne revit depuis plusieurs semaines sous l’impulsion de son nouvel entraîneur, Pascal Dupraz. Derniers avant l’arrivée du coach savoyard, les Verts sont enfin sortis de la zone rouge cette semaine après leur victoire pleine de panache contre le FC Metz. Bien aidé par un recrutement d’envergure cet hiver, Saint-Etienne pourrait acter de nouveaux renforts dans les prochains jours.

En raison de la guerre en Ukraine menée par les forces russes de Vladimir Poutine, la FIFA a officialisé cette semaine la création d'une fenêtre de mercato exceptionnelle qui se poursuit jusqu’au 7 avril prochain. Une décision dans le but de trouver une porte de sortie aux joueurs évoluant dans les championnats russes et ukrainiens. Beaucoup de joueurs talentueux ont alors décidé de résilier leurs contrats avec leurs écuries ces derniers jours, se retrouvant ainsi libre sur le marché des transferts. Une situation inédite qui pourrait bien profiter à l’ ASSE.

Rémy Cabella a officiellement résilié son contrat

Ces derniers jours, un nom tourne avec insistance autour de Geoffroy-Guichard, celui de Rémy Cabella. Suspendu à titre provisoire par le club russe de Krasnodar, l’attaquant de 32 ans vient ce mercredi de résilier à l’amiable son bail avec l’actuel 5e du championnat russe. « Krasnodar a résilié le contrat de Remy Cabella. Le club et Remy Cabella ont convenu de résilier le contrat d'un commun accord. Le milieu de terrain corse a disputé 62 matches avec notre équipe, inscrit 17 buts et délivré 10 passes décisives. Nous remercions Rémy Cabella pour ce qu'il a réalisé et lui souhaitons bonne chance dans sa future carrière », a déclaré le FK Krasnodar sur ses réseaux sociaux.

Présent à Geoffroy-Guichard pour supporter les hommes de Pascal Dupraz, l’ancien joueur des Verts pourrait bien faire son grand retour dans la Loire. « Vous pensez bien que je ne vais pas refuser un retour de Rémy Cabella », avait lancé le milieu stéphanois Mahdi Camara après la rencontre dimanche, moment où le joueur était encore sous contrat avec le club russe. Tout pourrait donc s’accélérer dans les prochains jours.