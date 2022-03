ASSE Mercato : Annonce fracassante de Dupraz sur son futur

Publié par ALEXIS le 05 mars 2022 à 01:21

Nouveau coach de l’ ASSE, Pascal Dupraz a signé pour 6 mois. Va-t-il aller au-delà de son contrat ? La réponse du concerné est sans détour.

ASSE : Pascal Dupraz, encore loin de réussir sa mission

Pascal Dupraz est le nouvel entraîneur de l’ ASSE depuis le 14 décembre 2021. Il a succédé à Claude Puel avec une mission bien claire : maintenir les Verts en Ligue 1. Il a bien commencé, en alignant 2 victoires et un nul. Grâce aux 7 points glanés, l’AS Saint-Étienne était remontée à la 16e place. Mais elle a perdu cette position suite au match perdu à Paris face au leader le PSG (3-1). L’ ASSE est 19e actuellement, avec le même nombre de points (22) que les Girondins de Bordeaux (20e), le FC Metz (18e) et l’ESTAC (17e).

Ce dimanche (13h), l’équipe stéphanoise a une confrontation directe avec les Messins. Le vainqueur de cette rencontre prendrait trois points d’avance sur son adversaire, dans la course pour le maintien en Ligue 1. C’est donc l’objectif des deux clubs menacés de descente en Ligue 2.

Dupraz ne souhaite pas poursuivre à l'AS Saint-Étienne

Avant ce rendez-vous capital, Pascal Dupraz a fait une nouvelle déclaration sur son avenir à l’issue de son contrat le 30 juin 2022. Il n'est pas enclin à poursuivre l’aventure à l’ ASSE, quelle que soit l’issue de la saison. « La location de ma maison s’arrête fin mai », a-t-il rappelé dans Le Dauphiné Libéré. « Trop souvent on fait l’erreur de se projeter. J’ai envie de vivre intensément le moment présent. […] Au feu, des personnes se sont arrêtées pour venir me remercier. De quoi ? Rien n’est fait. Tout ce que je souhaite, c’est que l’on remercie les joueurs, fin mai », a confié le technicien de 59 ans, au quotidien régional.

Pascal Dupraz se concentre donc sur sa mission, afin de la réussir. « Je suis là pour remplir ma mission avec toutes les forces vives du club. […] Après cela, je rentre chez moi », avait-il répondu en conférence de presse, sur la même question de son à futur à l’ ASSE.