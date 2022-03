OM Mercato : La décision finale est tombée pour Sampaoli !

Publié par Timothée Jean le 10 mars 2022 à 00:29

Après trois matchs sans victoire en championnat, Jorge Sampaoli se retrouve dans une position peu confortable à l' OM. Mais l'entraîneur marseillais a encore la possibilité de rebondir.

OM Mercato : La direction a tranché pour Sampaoli

L’Olympique de Marseille traverse actuellement une situation très compliquée. Le club marseillais reste sur une série de trois matchs sans victoire en Ligue 1 et certains de ces revers sont quelque peu embarrassants. Dimanche, l’ OM s’est incliné à domicile face à l’AS Monaco (1-0) et a perdu sa deuxième place au classement au profit de l’OGC Nice. Ce nouvel échec au Vélodrome fragilise-t-il l’avenir de Jorge Sampaoli ? Forcement, oui. L’entraîneur marseillais se retrouve même au cœur des critiques, dans un club qui vise une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions.

Il faut dire que le coach argentin, critiqué depuis le début de la saison pour ses choix incohérents et peu concluants, est désigné comme le principal coupable de cette série d’échecs à l’ OM. Les supporters marseillais sont même montés au créneau pour réclamer son départ. Sauf qu’un licenciement immédiat de Jorge Sampaoli n’est pas du tout présent dans l’esprit des dirigeants marseillais.

Longoria conforte Sampaoli dans ses fonctions

RMC Sport assure en effet que la direction de l’ OM n’envisage pas de « remettre en cause Jorge Sampaoli. Pablo Longoria tient un seul langage et veut de la stabilité » à l’Olympique de Marseille. Le président marseillais conforte ainsi son technicien argentin dans ses fonctions et est convaincu que son équipe est encore dans les temps pour atteindre son grand objectif : décrocher une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

L’OM est actuellement à la troisième place du podium et il faudra que « chacun garde la mesure des choses », a rappelé Pablo Longoria lors d'une rencontre avec les supporters de l'OM. Le remplaçant d'André Villa-Boas peut de ce fait dormir sur ses deux oreilles, du moins jusqu’à la prochaine contre-performance de son équipe ? Une réaction de l’ OM est attendue ce jeudi face au FC Bâle en Ligue Europa Conférence.