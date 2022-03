PSG Mercato : Après le Real, un premier départ fracassant déjà acté ?

Publié par JEAN-LUC D le 10 mars 2022 à 10:25

Le PSG s’est une nouvelle fois sabordé en Ligue des Champions. Une désillusion face au Real Madrid qui pourrait donner lieu à un énorme coup de balai.

PSG Mercato : Leonardo prêt à claquer la porte du Paris SG ?

Après la nouvelle désillusion en huitième de finale de la Ligue des Champions, un violent vent de renouvellement pourrait bien souffler sur le PSG à l’issue de la saison. S’il est évident que l’entraîneur Mauricio Pochettino et certains joueurs seront forcément en ligne de mire, l’actuelle direction des Rouge et Bleu pourrait également faire les frais de cette énième humiliation de l’équipe parisienne sur la scène européenne.

En effet, dans un club déjà marqué par les épisodes douloureux, cette nouvelle déconvenue de mercredi soir face au Real Madrid (3-1) pourrait entraîner le Qatar à prendre de grosses décisions. Et d’après les informations divulguées ce jeudi par Le Parisien, le propriétaire du PSG pourrait prendre la résolution de licencier Leonardo. À moins que le directeur sportif brésilien ne prenne lui-même la décision d’un départ.

« Si Leonardo devait sentir que son deuxième mandat au PSG touche à sa fin – le Brésilien pourrait aussi être lassé – il quitterait alors le club de son propre chef », explique le journal régional. En attendant, l’ancien milieu de terrain s’est exprimé à la fin de la rencontre.

Leonardo : « On doit analyser et chercher les solutions »

À l’issue de l’élimination du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, Leonardo s’est arrêté au micro de RMC Sport. Forcément déçu, le directeur sportif du club de la capitale assure qu’après ce nouveau revers, les Parisiens vont faire leur autocritique afin de trouver les solutions pour le futur.

« C’est un coup dur, honnêtement. C’est difficile à analyser. La faute sur Donnarumma qui amène le premier but du Real Madrid est déterminante. C’était difficile à digérer psychologiquement. Il fallait continuer et ne pas perdre son calme », a analysé l’ancien dirigeant de l’AC Milan avant de se projeter sur l’avenir.

« On doit analyser et chercher les solutions. C’est dommage qu’une décision arbitrale soit déterminante. On doit rester calmes. C’est difficile de tirer des conclusions. On doit réfléchir. C’est sûr qu’il y a des erreurs. Il y a des choses à améliorer », a ajouté Leonardo. Les prochaines semaines seront donc déterminantes à la Factory.