Stade Rennais : Une nouvelle incroyable tombe au SRFC avant Leicester

Publié par Thomas le 10 mars 2022 à 11:25

À quelques heures du match Leicester-SRFC en 8e de finale aller de Conference League, le Stade Rennais a appris une nouvelle inespérée qui devrait grandement impacter la rencontre.

SRFC : Leicester sans sa star contre Rennes

Tous les voyants sont au vert pour le Stade Rennais. Après avoir récupéré Lovro Majer et Flavien Tait, Bruno Genesio a appris le forfait d’une des plus grosses menaces de l’équipe de Leicester. En conférence de presse hier, l’entraîneur des Foxes, Brendan Rodgers, a annoncé l’absence de son attaquant star Jamie Vardy pour la double confrontation face aux Rouge et Noir.

De retour de blessure début mars après une gêne importante contractée aux ischio-jambiers en novembre dernier, l’international anglais avait été titularisé le week-end dernier contre Leeds, un choix fatal de la part de son entraîneur puisque le serial buteur de 35 ans s’est une nouvelle fois blessé, cette fois-ci au genou. Son indisponibilité est estimée à plus de 3 semaines d’après Brendan Rodgers.

Autre absence de taille côté Leicester, celle de l’ancien stéphanois Wesley Fofana, pourtant rétabli de sa grave blessure de l’été dernier. Le défenseur central français, tout juste prolongé jusqu’en 2027 chez les Foxes, a été testé positif à la Covid-19. À noter également le forfait du très bon latéral Ricardo Pereira, qui avait fait le bonheur de l’OGC Nice entre 2015 et 2017.

Le Stade Rennais avec un onze new-look

Mercredi en conférence de presse, Bruno Genesio a laissé entrevoir deux retours importants dans le onze de départ. Le SRFC devrait voir associer pour la deuxième fois cette saison Lovro Majer et Jérémy Doku. Absent à l’entraînement en début de semaine, le milieu croate a fait son grand retour à la Piverdière hier. Son coéquipier belge lui n’a pas débuté une rencontre avec le Stade Rennais depuis le 23 janvier dernier et la défaite contre Clermont. Les deux sensations rennaises devraient débuter sur la même ligne dans un 4-4-2, à moins que Genesio ne décide de remettre au goût du jour le 4-3-3, mis entre parenthèses depuis la blessure de Flavien Tait. Si l'ancien angevin est bien présent dans le groupe qui a fait le déplacement en Angleterre hier, il pourrait néanmoins débuter la rencontre sur le banc.

Compo probable du SRFC contre Leicester :

Gardien : A. Gomis

Défenseurs : H. Traoré, W. Omari, N. Aguerd, B. Meling

Milieux de terrain : B. Bourigeaud, B. Santamaria, L. Majer, J. Doku

Attaquants : G. Laborde, M. Terrier