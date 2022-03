Chelsea Mercato : Un défenseur sur le départ, le Real et Paris dessus !

Publié par Thomas G. le 10 mars 2022 à 21:55

Chelsea vient de subir un terrible coup de massue, le gouvernement britannique a sanctionné Roman Abramovitch et le club est fortement impacté.

Chelsea Mercato : Antonio Rudiger sur le départ

Le gouvernement britannique vient de sanctionner Roman Abramovitch. Le milliardaire russe a vu tous ses avoirs et ses comptes gelés par le gouvernement britannique. La vente du club londonien est suspendue. Le club de Chelsea est également sanctionné. Les Londoniens ne peuvent ni recruter ni vendre des joueurs et ils ont interdiction de vendre des places pour les matches à domicile. Seuls les abonnés pourront assister aux matches du club.

Les Blues ont également l’interdiction de renouveler les contrats des joueurs. Une sanction qui embête beaucoup Chelsea car elle influe grandement sur l’avenir de trois joueurs : Andreas Christensen, Antonio Rudiger et César Azpilicueta. Les trois défenseurs sont en fin de contrat en juin prochain. Le premier cité va s’engager avec le FC Barcelone. En ce qui concerne l’international allemand, il va devoir quitter le club malgré son envie de rester. Enfin, Azpilicueta pourrait rester puisqu'une clause dans son contrat permet à Chelsea de le prolonger de manière unilatérale.

Le Real Madrid et le PSG à l’affût

Selon la presse anglaise, le match entre le PSG et le Real Madrid n’est pas terminé. Les deux clubs ont repris les contacts avec les représentants d’Antonio Rudiger. La donne a changé désormais car l’international allemand est forcé de partir, il ne pourra pas poursuivre avec Chelsea.

Ces dernières semaines, les relations entre Antonio Rudiger et Chelsea s’étaient intensifiées, et la presse anglaise parlaient même d’avancées positives. Un premier coup dur pour les Blues qui ne sera pas le dernier au vue de la crise qui touche les Blues. Il n’y que trois joueurs en fin de contrat en juin 2022, cependant, ils sont six à voir leur contrat expirer en juin 2023, dont N’Golo Kanté. L’international français avait entamé des négociations pour prolonger son contrat, mais il pourrait être forcé de partir du club.