PSG Mercato : Chelsea, c’est déjà bouclé pour Antonio Rüdiger !

Publié par JEAN-LUC D le 11 mars 2022 à 00:25

Libre en juin, Antonio Rüdiger est annoncé un peu partout en Europe, notamment au PSG. Et l’avenir du joueur de Chelsea serait d’ores et déjà scellé.

Antonio Rüdiger et Chelsea, c’est fini !

Arrivé en juillet 2017 en provenance de l’AS Rome contre un chèque de 35 millions d’euros, Antonio Rüdiger se dirige tout droit vers la sortie du côté de Chelsea. Avant les sanctions du gouvernement britannique contre Roman Abramovich, le propriétaire du club londonien, ce jeudi, et qui rendent clairement impossible une prolongation du défenseur central de 29 ans, le compatriote de Thomas Tuchel n’était pas parvenu à trouver un accord avec sa direction en vue d’un renouvellement.

Et d’après les informations divulguées par Sky Sports, l’international allemand a commencé à négocier avec plusieurs courtisans, notamment le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Manchester United. Désireux de profiter de sa situation actuelle pour s’offrir un juteux contrat, Rüdiger voudrait attendre la fin de saison pour trancher pour son avenir. Mais les clubs intéressés continuent de frapper à la porte de ses représentants.

PSG Mercato : Grosse concurrence anglaise pour Rüdiger

Si le Paris Saint-Germain tient absolument à s’attacher les services d’Antonio Rüdiger, Nasser Al-Khelaïfi devra se montrer très généreux puisque les clubs fortunés d’Angleterre voudraient le retenir en Premier League. Outre Manchester United, qui cherche un successeur à Harry Maguire, Newcastle serait également intéressé par le profil du natif de Berlin pour renforcer sa défense la saison prochaine.

Selon The Daily Telegraph, même si Manchester United part avec un certain avantage dans ce dossier du fait de la proximité entre Ralf Rangnick et l’agent du joueur de Chelsea, les Magpies seraient disposés à lui offrir un joli salaire pour le convaincre de rejoindre l’effectif d’Eddie Howe. Toutefois, le Paris Saint-Germain, qui ne se donne pas de limite dans le traitement salarial de ses joueurs, garderait intactes ses chances dans cette affaire. D’autant que Newcastle n’entend pas offrir au protégé de Thomas Tuchel les 240.000 euros hebdomadaires qu’il réclame pour signer.

Affaire à suivre donc…