RC Lens : Trois absents au Racing Club contre le FC Metz

Publié par ALEXIS le 11 mars 2022 à 22:12

Franck Haise note trois absents dans l'effectif du RC Lens pour le match contre le FC Metz (15h). Un joueur parmi ces absents est un titulaire.

RC Lens : Frankowski, Saïd et Jean absents à Metz

Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, le coach du RC Lens a confirmé l’absence de trois joueurs de son effectif. Ce sont Wesley Saïd, Przemyslaw Frankowski et Corentin Jean. Le premier est touché à un ischio-jambier depuis 13 février. Il n’est pas encore apte à rejouer, mais son retour est espéré pour la semaine prochaine selon Franck Haise, coach du RCL.

« Wesley Saïd avait toujours une appréhension due à des adhérences. Il souhaitait revenir. Il se sent libéré depuis deux ou trois jours. Il a fait cette semaine un gros travail. Mais il ne reprendra l'entraînement collectif que lundi. Il n'y a pas de risque à prendre. Tout va (désormais) bien pour lui, mais comme cela est très récent, ce ne sera donc pas pour ce week-end », a-t-il rassuré.

Concernant Przemyslaw Frankowski, il est plutôt suspendu. Il a par ailleurs mis la semaine à profit pour se remettre d’une blessure à une cheville et une gêne musculaire. « Lui aussi reprendra l'entraînement collectif, lundi », a précisé le coach du RC Lens. Quant à Corentin Jean, il a été opéré d'un genou et « il poursuit son travail de reprise ».

Deiver Machado titulaire contre le FC Metz ?

En revanche, Franck Haise se réjouit de la disponibilité de Deiver Machado. Ce dernier était blessé à un ménisque et n’avait plus joué depuis le 30 octobre. Après 4 mois d’absence, l’arrière latéral gauche est réapparu la semaine dernière. Il pourrait être titulaire, dimanche à Metz. « Vu le niveau de son engagement sur les séances, je n'aurais pas d'inquiétude à le faire commencer en Ligue 1. On a un effectif assez réduit », a indiqué l’entraîneur des Sang et Or, dont le premier choix dans le couloir gauche est Massadio Haïdara. « C'est mon choix, par rapport à ce que je peux voir à l'entraînement et à nos besoins », a-t-il justifié, dans des propos rapportés par L’Équipe.