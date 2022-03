OM : Guendouzi se projette déjà sur le choc contre l’OGC Nice !

Publié par Timothée Jean le 14 mars 2022 à 22:15

Après la victoire de l' OM dimanche face à Brest (1-4), Mattéo Guendouzi a lancé le choc face à l’OGC Nice, prévu le week-end prochain au Vélodrome.

OM : Guendouzi souligne la force de caractère de Marseille

Après une série de trois matchs sans victoire en championnat, l’Olympique de Marseille se devait de relever la tête. Et les Marseillais ne sont pas passés à côté de leur match ce dimanche face à Stade Brestrois. Ils ont livré une belle prestation face aux Bretons et sont finalement imposés (4-1) pour le compte de 28e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès à Brest, l’ OM reprend la deuxième place du championnat devant l’OGC Nice, accroché à Montpellier.

Si les Marseillais et les Niçois partagent le même nombre de points au classement, les Phocéens ont tout de même récupéré le statut de dauphin du PSG grâce à une meilleure attaque. Ce constat n’a pas échappé à Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain marseillais a tenu à souligner la force offensive et le caractère de son équipe. « Quand on a encaissé ce but, on était très frustrés, car ça allait nous remettre à la 3e place. Heureusement, nous avons mis 4 buts grâce au beau jeu proposé, mais aussi aux consignes respectées du coach », a déclaré Mattéo Guendouzi en zone mixte, tout en saluant « la mentalité » de ses coéquipiers.

Guendouzi concentré sur les deux prochains matchs

De ce fait, l’ OM va pouvoir aborder de la meilleure des manières une semaine qui s’annonce décisive, ponctuée par le match retour contre le FC Bâle en huitième de la Ligue Europa Conference League jeudi, puis un choc contre l'OGC Nice dimanche prochain au Vélodrome. Mattéo Guendouzi s’est exprimé sur ses deux rencontres, tout en affichant une certaine certitude. Le milieu de terrain tricolore et ses coéquipiers vont « essayer de garder la même mentalité », car si l’OM « continue de réaliser une telle performance, ça sera de bon augure » pour la suite de la saison. « On est concentrés sur les deux matchs qui arrivent », a conclu Mattéo Guendouzi, convaincu de décrocher de bons résultats dans les jours à venir.