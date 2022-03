OM Mercato : Mandanda vers le RC Lens, la vérité éclate enfin !

Publié par Timothée Jean le 15 mars 2022 à 12:06

Relégué au second plan à l’ OM, Steve Mandanda ne cesse d’être associé à d’autres clubs de Ligue 1. Ses représentants ont sondé le RC Lens en vue d’un transfert.

Steve Mandanda serait-il en train de préparer son avenir ? Depuis le début de la saison, l’international tricolore est relégué sur le banc de touche de l’OM, la faute à un Pau Lopez qui s’est rapidement imposé dans les cages marseillaises. Arrivé cet été en provenance de l’AS Rome lors du dernier mercato estival, le portier espagnol enchaîne les rencontres en Ligue 1, au détriment du capitaine marseillais, qui doit se contenter de seulement quelques apparitions en Ligue Europa Conférence. Cette délégation brutale est certainement difficile à vivre pour Mandanda, même s’il ne s’en est pas plaint publiquement.

Annoncé vers la porte de sortie cet hiver, le gardien de but de 36 ans est finalement resté au sein de son club de cœur. Pourtant, les courtisans ne manquaient pas. L’AS Saint-Étienne, l’OGC Nice ou encore l’AS Monaco étaient annoncés comme des destinations susceptibles de l’accueillir. Steve Mandanda aurait également pu prendre la direction du nord de la France. Car selon les dernières informations de MSV Foot sur Twitter, le RC Lens était également positionné sur ce dossier. La source explique que les représentants du gardien de but de l’Olympique de Marseille ont sondé les Sang et Or durant le mercato hivernal en vue d’un éventuel transfert. Pour autant, la direction du Racing Club de Lens aurait rapidement tranché.

Steve Mandanda finalement recalé par le RC Lens

Comme l’indique la source, les dirigeants du RC Lens n’ont pas donné de suite favorable à ce dossier, car ils ont toujours confiance en leurs gardiens de but Wuilker Farinez et Jean-Louis Leca. Steve Mandanda est ainsi resté à l’Olympique de Marseille, où il encaisse avec difficulté son statut de remplaçant. Si sa situation ne s’améliore pas d’ici la fin de la saison, ses représentants pourraient à nouveau s’activer en coulisses pour lui trouver une nouvelle porte de sortie.