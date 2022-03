OM Mercato : Le FC Nantes s’immisce dans un dossier de Longoria

Publié par Timothée Jean le 16 mars 2022 à 08:15

En quête d’un renfort offensif pour succéder à Randal Kolo Muani, le FC Nantes a des vues sur l’une des pistes prioritaires de l’ OM.

OM Mercato : Lutte avec le FC Nantes pour un crack turc

La direction de l’Olympique de Marseille s’est montrée très active durant le dernier mercato hivernal avec l’arrivée de quatre nouvelles recrues. Le président Pablo Longoria et ses équipes ont bien travaillé pour étoffer l’effectif marseillais, mais il y a encore du pain sur la planche. L’ OM espère bien régler l'avenir de Boubacar Kamara, dont le bail expire en juin prochain. Malgré la position ferme du jeune joueur, les dirigeants marseillais ne perdent pas espoir et comptent le convaincre de rester à l’issue de la saison.

Par ailleurs, la direction de l’ OM travaille aussi pour faire venir un nouvel attaquant. Et un nom se dégage déjà dans l’esprit des dirigeants marseillais, celui de Kerem Aktürkoglu. L’ailier droit turc réalise une belle saison à Galatasaray, comptabilisant 9 réalisations et 9 passes décisives en 41 apparitions, toutes compétitions confondues. Des performances qui séduisent forcément. Les dirigeants marseillais envisageraient de passer à l’offensive pour son transfert dès l’ouverture du prochain mercato. Toutefois, l’ OM n’est pas le seul sur le coup. Le média turc Fanatik assure en effet qu’en plus de l’OL, le FC Nantes s’est également invité dans la bataille pour Kerem Aktürkoglu.

Le FC Nantes insiste pour Kerem Aktürkoglu

Le club nantais est un vieux prétendant de Kerem Aktürkoglu. Les Canaris avaient déjà tenté de faire venir la pépite turque cet hiver, sans succès. Après une première tentative manquée, le FC Nantes ambitionne donc de revenir à la charge pour sa signature. Kerem Aktürkoglu conserve en conséquence une très belle cote en Ligue 1. Reste à savoir quelle formation française remportera le gros lot. En tout cas, les prétendants du jeune joueur turc devront mettre la main à la poche s’ils souhaitent boucler son transfert. La valeur marchande de Kerem Aktürkoglu est estimée à environ 11 millions d'euros.