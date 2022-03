OL : Ligue Europa, un coup dur confirmé à Lyon avant le FC Porto

Publié par ALEXIS le 16 mars 2022 à 12:55

En attendant la liste officielle de l’ OL, un joueur de l’équipe de Peter Bosz est déjà déclaré forfait pour affronter le FC Porto ce jeudi (21h), en Ligue Europa.

OL - FC Porto : Jérôme Boateng indisponible

Souffrant d’une douleur aux ischio-jambiers depuis plus d’une semaine, Jérôme Boateng avait manqué le match aller de l’ OL contre le FC Porto au stade du Dragon. Sans lui, les Gones avaient réussi un coup sublime en infligeant une défaite au club portugais défiant alors tous les pronostiques. Toujours à l’infirmerie, le défenseur central allemand avait également loupé le match de la 28e journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais. Un match soldé par une cinglante défaite de l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium (2-4). À un jour du match retour contre le colosse portugais, le média Olympique-et-Lyonnais annonce que "l’absence de Jérôme Boateng est déjà actée ".

Selon la source, il est même incertain pour la confrontation avec le Stade de Reims, le dimanche 20 mars, pour 29e journée du championnat. l'international allemand devrait être de retour sur le terrain après la trêve internationale en avril prochain d'après le média rhodanien. Lyon devrait une nouvelle fois évoluer avec sa charnière expérimentale Thiago Mendes-Castello Lukeba ce jeudi en Ligue Europa.

L'Olympique Lyonnais, un pied en quarts de finale

À noter que l'entraîneur Peter Bosz et le gardien de but portugais Anthony Lopes seront en conférence de presse après l’entraînement de ce mercredi, sur le coup de 14 h 40. Fort de son avance acquis lors du match aller au Portugal (1-0), l' OL a déjà un pied en quart de finale. Avec le soutien de leurs supporters au Groupama Stadium, les Gones augmentent leurs chances de valider leur qualification ce jeudi. Mais la prudence est de mise, car la coupe d'Europe réserve quelques fois des surprises et des renversements de situation imprévisibles. De plus, les joueurs de Lyon n'ont pas été rassurants face au SRFC en Ligue 1 dimanche dernier !