OM Mercato : L’aveu effroyable de Rongier sur son avenir à Marseille

Valentin Rongier a vécu un début de saison compliqué à l’ OM. Au point où le milieu de terrain français a songé à un départ de Marseille.

L’Olympique de Marseille a connu un mercato estival très mouvementé, notamment dans le sens des arrivées. La direction de l’ OM est parvenue à mettre la main sur une dizaine de nouvelles recrues afin d’étoffer son effectif. Un recrutement d’envergure qui a eu des répercussions sur le temps de jeu de certains Marseillais. C’est notamment le cas de Valentin Rongier.

Le milieu de terrain tricolore avait perdu sa place de titulaire indiscutable dans l’entrejeu, car l’entraîneur Jorge Sampaoli misait sur les nouveaux arrivants Gerson et Mattéo Guendouzi pour composer son milieu de terrain en début de saison. Un changement brutal pour l’ancien Nantais, qui n’écartait alors plus l’idée de quitter l’ OM durant le mercato estival. Préoccupé par sa situation, Valentin Rongier a ainsi exigé des explications à son entraîneur argentin afin d’éclaircir son avenir. « Ils ont recruté avec Mattéo (Guendouzi), Gerson et j’ai senti pendant la préparation qu’il ne comptait pas sur moi. J’ai décidé d’aller le voir, de parler avec lui. Je lui ai demandé s’il comptait sur moi, que je respectais son avis, mais que je devais savoir sinon je cherche un autre club », a-t-il confié lors du podcast " Hors Terrain " sur Amazon Prime.

Valentin Rongier rassuré pour son avenir

Les deux hommes ont donc eu une conversation franche et Valentin Rongier a finalement été rassuré sur son avenir à l’ Olympique de Marseille. L’ancien Nantais est resté à Marseille et a travaillé d’arrache-pied pour retrouver sa place dans le onze de départ marseillais. « À partir du moment où on a eu cette discussion, j’ai continué à être très sérieux, à faire de bonnes performances à l’entraînement et j’ai gagné ma place petit à petit », a-t-il ajouté. Repositionné parfois au poste de défenseur droit, le joueur de 27 ans a retrouvé des couleurs à Marseille et à tirer un trait sur cette mauvaise passe.