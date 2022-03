FC Nantes Mercato : Un énorme indice tombe pour Alban Lafont

Publié par Ange A. le 17 mars 2022 à 09:25

Auteur d’une belle saison avec le FC Nantes, le portier Alban Lafont pourrait prochainement passer un cap important dans sa carrière.

Le rêve en bleu se rapproche pour Alban Lafont

Déjà qualifiée pour la Coupe du monde, l’équipe de France n’aura que deux matchs amicaux à disputer durant la prochaine trêve internationale. Les Bleus seront opposés aux Éléphants de Côte d’Ivoire le 25 mars avant d’affronter les Bafana Bafana d’Afrique du sud le 29. Pour ces oppositions, Didier Deschamps devrait convoquer Alban Lafont dans sa pré-liste. Une tendance confirmée par Thomas Doucet. Le journaliste de L’Équipe révèle que Nantes a reçu une préconvocation pour son dernier rempart. Lequel devrait donc faire partie des présélectionnés du sélectionneur national. Mais comme le note la source, rien n’indique que le nom du gardien du FCN figurera sur la liste définitive de Deschamps.

Une belle récompense pour le gardien du FC Nantes

Du haut de ses 23 ans, Alban Lafont n’a pas encore goûté à une sélection chez les Bleus. Le dernier rempart du FC Nantes n’a jusqu’ici connu que les sélections jeunes de l’équipe de France, notamment les U21. Une convocation en équipe première ne ferait que confirmer les progrès du natif de Ouagadougou. Lequel réalise une belle saison avec les Canaris après avoir frôlé la relégation l’année passée. Le club des bords de l’Erdre pointe à la 7e place à 10 journées de la fin du championnat. Candidat surprise à l’Europe, le FCN est également finaliste de la Coupe de France.

Alban Lafont n’a manqué aucun match de Ligue 1 cette saison. Il enregistre 8 clean-sheet depuis le début de la campagne en cours. Reste maintenant à confirmer sa belle saison avec une convocation chez les Bleus. En novembre, il ne cachait pas son désir de passer ce cap dans sa carrière, sans s’enflammer. « Je me concentre sur mes performances. Si ça doit venir, ça viendra… Je ne vais pas me gonfler la tête avec ça pour ne pas me déconcentrer », déclarait-il dans un entretien à Ouest-France.