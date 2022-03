FC Nantes Mercato : Alban Lafont dévoile sa prochaine destination

Publié par ALEXIS le 08 mars 2022 à 16:52

Valeur sûre du FC Nantes, Alban Lafont pourrait être transféré cet été. Il a d’ailleurs lâché un indice sur sa future destination.

FC Nantes Mercato : Alban Lafont préfère l'Espagne

Gardien de but N°1 et capitaine du FC Nantes, Alban Lafont n’a pas du tout l’intention de faire de vieux os chez les Canaris. Comme tout jeune joueur ambitieux, il désire évoluer dans un grand club européen un jour et y travaille sous le maillot nantais. Interrogé par Marca sur son avenir, le gardien de but du FCN a dévoilé sa destination privilégiée. Il a bien l’intention de poursuivre sa carrière en Liga. « En Espagne ? Oui, pourquoi pas… », a-t-il répondu dans le quotidien sportif, après avoir exprimé son ambition d’intégrer un top club européen. « Je rêve de jouer dans de grands championnats, de gagner des titres, de jouer l'Europe, de m'imposer dans un club de l'élite... Tout ce qu'il y a de plus naturel pour un compétiteur », a déclaré le dernier rempart du FC Nantes.

Le gardien de but reste concentré sur la fin de saison du FCN

Cependant, Alban Lafont (23 ans) ne pense pas encore au mercato estival, mais plutôt à ses objectifs à court terme sous le maillot des Jaune et Verts : remporter la Coupe de France et qualifier son club pour la Coupe d’Europe. L'équipe d'Antoine Kombouaré est 6e de Ligue 1 à 11 journées de la fin du championnat et est en finale de la coupe nationale. Elle affrontera l’OGC Nice de Christophe Galtier, le 7 mai au Stade de France. « Le FCN ne joue plus l'Europe depuis plusieurs années, sans même parler de la possibilité de gagner un titre. […] Si je pense à autre chose, c'est que je n'ai rien compris », a déclaré le portier du FC Nantes, pour montrer qu’il est concentré sur ces deux objectifs.

Pour rappel, Alban Lafont a été recruté définitivement par le club de la Cité des Ducs à la Fiorentina, à l'été 2021 pour 7,5 M€, au bout de deux saisons sur les bords de l'Erdre, sous la forme d'un prêt. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande actuelle est estimée à 10 M€.