Equipe de France : Deschamps prépare une grosse surprise !

Publié par Thomas G. le 17 mars 2022 à 10:30

Selon les informations du journal l'Equipe, Didier Deschamps le sélectionneur de l'équipe de France préparerait une surprise dans sa prochaine liste.

Equipe de France : Didier Deschamps va appeler Christopher Nkunku

Le sélectionneur de l’Equipe de France Didier Deschamps va annoncer sa liste à 14h pour les deux matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire et l’Afrique du Sud.

La France étant déjà qualifiée pour la coupe du monde, les Bleus disputeront deux amicaux, un premier le 25 mars au Vélodrome puis un second le 29 face à l’Afrique du Sud au stade de France. Ce sera le premier rassemblement de l’année pour l’équipe de France. La liste de Didier Deschamps sera scrutée minutieusement à quelques mois de la liste pour la Coupe du monde au Qatar.

Selon l’Equipe, Didier Deschamps devrait offrir sa chance à Christopher Nkunku, le joueur de 23 ans du RB Leipzig. Le sélectionneur français aurait décidé de récompenser la très bonne saison du joueur formé au Paris Saint-Germain. Reste à savoir qui fera les frais de l’arrivée de Christopher Nkunku.

Nkunku récompensé en Equipe de France ?

Christopher Nkunku affole les compteurs cette saison avec Leipzig, il a inscrit 15 buts et fait 9 passes décisives en 26 matchs de Bundesliga. Des statistiques qui ont impressionné le sélectionneur Didier Deschamps qui aurait décidé de l’appeler pour la première fois chez les Bleus. Cette saison était la saison de la confirmation pour Nkunku qui n’a pas manqué l’occasion de montrer à ses détracteurs toute l’étendue de ses progrès.

Christopher Nkunku avait quitté son club de cœur le PSG en 2019 pour obtenir plus de temps de jeu, engranger de l’expérience et progresser, 3 ans plus tard le milieu de terrain français a réussi sa mission. Malgré la saison en dents de scie de Leipzig, Christopher Nkunku a su passer entre les gouttes, il a gardé sa place de titulaire après le licenciement de Jesse March.

Il est devenu un cadre du vestiaire de Leipzig, il pourrait quitter le club cet été, Manchester United est très intéressé par son profil.