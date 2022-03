PSG Mercato : Neymar dehors, Doha tient un nouveau prodige brésilien

Publié par JEAN-LUC D le 18 mars 2022 à 05:05

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Neymar pourrait quitter le PSG cet été. Pour sa succession, Paris suivrait les traces d’un nouveau prodige brésilien.

Endrick, l’héritier de Neymar au Paris SG ?

Arrivé en fanfare en août 2017 en provenance du FC Barcelone pour 222 millions d’euros, Neymar n’est pas parvenu à devenir le sauveur que le Paris Saint-Germain. Après cinq ans en Ligue 1, l’international brésilien de 30 ans pourrait changer d’air lors du prochain mercato estival. D’autant que le Qatar et le Paris SG ne devraient pas le retenir forcément en cas d’offre jugée satisfaisante.

En cas de départ, le capitaine de la Seleçao pourrait être remplacé par l’un de ses compatriotes au Camp des Loges. Annoncé comme la future sensation du football brésilien, Endrick, l’ailier de Palmeiras serait dans le collimateur du Paris Saint-Germain. Déjà comparé à Ronaldo et à Romario, le joueur de 15 ans s’est notamment fait remarquer en janvier en finissant MVP de la Copinha du Brésil, qu'il remportait avec son équipe.

En juillet, pour ses 16 ans, il devrait signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Et selon Marca, pour s’attacher ses services, il faudrait mettre sur la tables des négociations environ 45 millions d’euros. Un montant qui pourrait calmer certains clubs. D’autant que le club de São Paulo pense déjà à mettre une clause de 100 millions d’euros, espérant battre la plus grosse vente de son histoire (Gabriel Jesus à Manchester City en 2016 contre 30 M€) avec Endrick

PSG Mercato : la voie se dégage pour Endrick

En Espagne, le Real Madrid se concentre actuellement sur les dossiers Kylian Mbappé et Erling Haaland tandis que le FC Barcelone aurait invité le joueur au Camp Nou lors du match face au Napoli. Cependant les finances du club catalan pourraient rendre impossible le renfort du jeune attaquant brésilien.

En Angleterre, Chelsea est intéressé, mais les problèmes actuels autour du club ne laissent pas la place au mercato. Le Paris Saint Germain pourrait donc se retrouver seul sur ce coup génial. Toutefois, Leonardo étant sur la sellette, cette piste pourrait être reléguée au second plan.

« En Espagne, Barcelone aime le joueur, qu’il a invité au match du Camp Nou face à Naples, mais son économie n’est pas des plus dynamiques. En Angleterre, ils commencent à bouger, bien que timidement, et l’une des parties intéressées les plus puissantes, Chelsea, semble être hors course à cause de son contexte

.En France, le PSG s’est fait remarquer, recevant même le Brésilien pour le match aller des huitièmes de finale contre le Real Madrid. Cependant, la confiance en son directeur sportif, Leonardo, est remise en question. L’élimination européenne a mis le projet en échec, ce qui nécessite désormais de tout mettre en œuvre pour le relancer », explique le quotidien AS ce jeudi.

Reste maintenant à savoir ce que fera le PSG sur cette piste.