AS Monaco Mercato : Real, 50 M€, un coup énorme se précise à l’ASM

Publié par Timothée Jean le 18 mars 2022 à 11:35

Après son élimination en Ligue Europa, l’AS Monaco se projette sur l’avenir. Le club princier pourrait réaliser une affaire à hauteur de 50 millions d’euros.

AS Monaco Mercato : Vers une belle affaire pour l’ASM

Brillant lors des phases de poule, l'AS Monaco a été décevant en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Battu 2-0 la semaine passée au Portugal, les hommes de Philippe Clément espéraient renverser le Sporting Club de Braga ce jeudi soir au stade Louis II. Malheureusement, un but encaissé en début de match (19e) a assommé le mental des Monégasques. En manque d’inspiration et incapable de sonner la révolte, l’AS Monaco n’a pas fait mieux qu’un nul (1-1) à domicile. Résultats, l’ASM sort de la compétition européenne par la petite porte.

Éliminé de la Ligue Europa et de la Coupe de France, le club de la Principauté devra dorénavant se concentrer sur le championnat en vue de décrocher une place qualificative pour l’Europe la saison prochaine. En attendant, ses dirigeants travaillent déjà en coulisse sur le prochain mercato. La direction monégasque pourrait d’ailleurs boucler une belle vente avec Aurélien Tchouaméni, très convoité sur le marché des transferts. Selon les dernières informations du Mundo Deportivo, le Real Madrid aurait décidé de mettre les bouchées doubles pour s’attacher les services du jeune crack tricolore.

Une offre de 50 M€ pour Aurélien Tchouaméni

Le Real Madrid se cherche depuis de nombreux mois un nouveau milieu de terrain pour préparer la succession de Casemiro. Ainsi, les dirigeants madrilènes auraient jeté leur dévolu sur la nouvelle pépite de l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain de 22 ans n'est pas inconnu du côté de la capitale espagnole, car il était déjà suivi par les Merengues sous l’ère Zinédine Zidane. L'actuel leader de Liga a même tenté de le recruter lors du dernier mercato hivernal, sans succès. Le prodige monégasque est finalement resté sur le Rocher. Néanmoins, ce premier échec n’a pas refroidi les ardeurs des Blancos qui préparent un coup énorme cet été.

Selon le média espagnol, le Real Madrid compte revenir à la charge pour l'international français avec de nouveaux arguments financiers, un montant de 50 millions d’euros est évoqué. Une offre importante mais suffisante pour arracher la signature du prodige monégasque ? En tout cas, l’AS Monaco devra se préparer à recevoir des offres concrètes et alléchantes pour son jeune joueur.