ASSE : Le message fort de Dupraz aux supporters contre l’ESTAC

Publié par ALEXIS le 18 mars 2022 à 15:35

Pascal Dupraz a adressé un message fort aux supporters de l’ ASSE pour le match décisif contre l’ESTAC, à Geoffroy-Guichard, ce vendredi (21h).

ASSE : Dupraz aux supporters, « on est 20 + 30 000 à défendre nos couleurs »

L’ ASSE joue un match capital ce vendredi (21h) en ouverture de la 29e journée de Ligue 1, face à l’ES Troyes AC, un concurrent direct des Verts dans la lutte pour le maintien dans l'élite. À quelques heures de cette confrontation, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne a délivré un message de mobilisation à l’intention du public stéphanois. Il les veut aussi nombreux dans le Chaudron que lors de la victoire contre le FC Metz (1-0), mais pas dans le même état d’esprit. Car selon Pascal Dupraz, ce ne sera pas le même match, bien que l'adversaire ce vendredi soit aussi un concurrent direct.

« Ce ne sera pas le même match qu'il y a deux semaines, parce que le match de Metz, c’est terminé. C’est une finale supplémentaire, une troisième finale des play-downs, des équipes sous la menace de relégation », a-t-il souligné. Le successeur de Claude Puel avait fini son propos en conférence de presse d’avant-match par un gros clin d’oeil au peuple vert. « Le groupe a travaillé avec beaucoup de confiance, de sérénité et beaucoup de détermination. On est davantage que vingt à défendre nos couleurs : on est vingt + 30 000 », a-t-il déclaré.

AS Saint-Étienne - ES Troyes : une lutte pour le maintien

Pour rappel, le stade Geoffroy-Guichard avait accueilli 35 706 supporters, lors de la venue des Messins dans Le Forez, le 6 mars dernier (27e journée). Pascal Dupraz espère la même affluence ce vendredi soir, afin de pousser le capitaine Wahbi Khazri et ses coéquipiers à la victoire. Un succès qui leur permettrait de sortir de la zone de relégation. Notons que l’ ASSE est actuellement 18e et barragiste avec 26 points, alors que l’ESTAC est 15e avec 28 points. Les Stéphanois passeraient de fait devant les Troyens, en cas de victoire.