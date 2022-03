ASSE : Après l'ESTAC, Saint-Étienne acte un gros départ en attaque

Publié par ALEXIS le 17 mars 2022 à 20:25

L’ ASSE affronte l’ESTAC en Ligue 1, vendredi. Après ce match à Geoffroy-Guichard, Wahbi Khazri va rejoindre sa sélection lors de la trêve internationale.

ASSE : Tunisie, Khazri convoqué pour la double confrontation avec le Mali

Après les matchs de Ligue 1 ce week-end, les joueurs internationaux seront absents deux semaines en raison de la trêve internationale. C’est le cas de Wahbi Khazri à l’ ASSE. Le capitaine des Verts a été convoqué par le sélectionneur de la Tunisie, pour les deux matchs décisifs (barrages) pour la qualification pour la coupe du monde (Qatar 2022). Ce sera face au Mali, le vendredi 25 mars à Bamako et le mardi 29 mars à Tunis.

Le capitaine de l’AS Saint-Étienne rejoindra donc les Aigles de Carthage, à l’issue du match contre l’ES Troyes AC, pour la double confrontation avec les Maliens. Notons que le joueur de 31 ans est aussi le capitaine de la sélection tunisienne. Il figure sur une liste de 28 joueurs sélectionnés par Jalel Kadri.

Les consignes fermes du capitaine de l'ASSE, avant l'ES Troyes AC

Avant ces deux rendez-vous en Afrique, Wahbi Khazri reste concentré sur le match de championnat contre un concurrent direct dans la course pour le maintien en Ligue 1. L’ ASSE est 18e et barragiste avec 26 points, tandis que l’ESTAC est 15e avec 28 points. Les Stéphanois ont donc à coeur de prendre les trois points de la victoire, afin de passer devant leur adversaire. Lors de son passage en conférence de presse, le leader des Verts a secoué le vestiaire stéphanois. Il assure que le maintien se jouera jusqu’au bout. Par conséquent, le relâchement n’est pas permis, surtout pas face à un adversaire direct.

« Les points, il va falloir les prendre contre n’importe qui, que l’équipe soit bien classée ou pas. […] Si on peut les prendre contre des équipes avec qui on va lutter jusqu’au bout ça peut nous être bénéfique », a déclaré le N°10 de l’AS Saint-Étienne, avant ses consignes fermes.

« Si on sous-estime les Troyens, c’est qu’on est c... Pour sous-estimer une équipe qui est devant nous, il faut être débile. Il n’y a pas de relâchement parce qu’on se doit de sauver l’ ASSE. On s’est mis dans la merde tout seul, c’est à nous de nous en sortir. On respecte tout le monde, devant ou derrière nous, car on sait que toutes les équipes vont jouer à fond leur maintien », a recommandé Wahbi Khazri.