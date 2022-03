Stade de Reims Mercato : Le SDR acte une superbe signature !

Publié par ALEXIS le 18 mars 2022 à 16:35

Presque assuré du maintien en Ligue 1, le Stade de Reims prépare le mercato d’été. Le club champenois aurait acté la signature d’une pépite sud-américaine.

Stade de Reims : La signature Maiky de la Cruz confirmée

Douzième au classement de Ligue 1 avec 35 points, le Stade de Reims n’est pas menacé de relégation en Ligue 1. Le club Rouge et Blanc est à 7 petits points de la moyenne pour se maintenir dans l’élite. Même s’il reste encore 10 matchs avant la fin de la saison, l’équipe d’Oscar Garcia se projette déjà sur la saison prochaine. Concrètement, le SDR prépare son mercato estival et vient ce vendredi de boucler une magnifique signature. Selon les informations de The Guardian, il s’est offert les services de Maiky de la Cruz.

Ce dernier a déjà signé avec le Stade de Reims. Cependant, il rejoindra le centre de vie Raymond Kopa en octobre prochain selon Esteban Paz, directeur du LDU Quito, club auquel le défenseur appartient. « La signature à Reims de Maiky de la Cruz est confirmée, mais il partira en octobre » a appris le dirigeant équatorien, dans un message relayé par Transfermarkt.

La nouvelle recrue rémoise est un arrière latéral gauche de 17 ans, formé au LDU Quito, un club de la capitale de l’Équateur. Selon le média britannique, Maiky de la Cruz figure parmi les 60 meilleurs jeunes joueurs du monde en 2021. Une belle pioche donc pour le Stade de Reims.

Anastasios Donis suspendu contre l'OL

En attendant l’arrivée de Maiky de la Cruz à Reims l’automne prochain, l’équipe des Rouge et Blanc accueille l’ OL, ce dimanche, au stade Auguste-Delaune (17h 05). Ce match compte pour la 29e journée de Ligue 1 et arrive juste après la qualification du club rhodanien pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Pour affronter l’Olympique Lyonnais, Oscar Garcia sera privé de Anastasios Donis. Expulsé contre Angers SCO, dimanche dernier, l’attaquant grec est suspendu contre les Gones, sur décision de la commission de disciple de la Ligue de football professionnel (LFP).