OL : Peter Bosz réagit au tirage au sort de Ligue Europa

Publié par Thomas G. le 18 mars 2022 à 16:08

L'entraineur de l' OL, Peter Bosz, a donné sa première impression en conférence de presse sur le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa.

OL : Lyon affrontera West Ham

L'Olympique Lyonnais peut souffler, le pire tirage, le FC Barcelone, a été évité. Les Gones ont néanmoins hérité d'une grosse équipe avec West Ham, tombeur du sextuple vainqueur de la compétiton le FC Séville, au tour précédent. Le match aller est programmé pour le 7 avril, le match retour sera une semaine plus tard le 14 avril. En cas de qualification pour les demi-finales, l’ OL affronterait le vainqueur de la confrontation entre le Barça et l’Eintracht Francfort.

L’entraîneur néerlandais, Peter Bosz, s’est exprimé sur le prochain adversaire de Lyon en Ligue Europa. « West Ham est une bonne équipe, mais il n’y a que des bonnes équipes en quarts de finale. Quand tu es 6e de Premier League, c’est pas mal. Nous, on est 10e en Ligue 1 », a déclaré le coach lyonnais ce vendredi. Après avoir affronté le leader du championnat portugais le club rhodanien va donc se frotter à un membre du top 6 de Premier League.

La ligue Europa comme tremplin pour la Ligue 1 ?

Peter Bosz a tenu à saluer le remarquable parcours européen de son équipe cette saison. « On fait un bon parcours en Europe, et pas seulement depuis hier soir. On va regarder un peu plus cette équipe (West Ham) maintenant, on a le temps pour le faire. On veut rester le plus longtemps possible en Europe, on va essayer d’arriver en mai. C’est super de jouer encore deux matchs », s'est félicité Bosz.

Il reste deux rencontres avant la confrontation face aux Hammers, un match à l’extérieur contre le Stade de Reims puis à domicile face au SCO d’Angers. À 10 matchs de la fin du championnat, les Lyonnais sont 10e à 9 points du podium. La belle dynamique aperçue en coupe d'Europa pourrait offrir aux Gones un regain d'énergie pour atteindre les places européennes à la fin de la saison.