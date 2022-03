PSG Mercato : Pochettino fait une annonce étonnante sur son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 19 mars 2022 à 20:25

A la veille du match contre l’AS Monaco, Mauricio Pochettino s’est présenté devant la presse ce samedi. L’entraîneur du PSG s’est exprimé sur son avenir.

Pochettino : « On a beaucoup de choses à se dire avec le club »

Encore très marqué par la défaite contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions, Mauricio Pochettino attend la fin de saison pour parler avec la direction du Paris Saint-Germain. Sous le feu des critiques et régulièrement annoncé sur le départ, le technicien argentin estime avoir beaucoup à dire avec ses dirigeants.

« Pour mon avenir, je pense à aujourd'hui. Je veux finir le mieux possible cette saison. On verra ce qu'il se passera à la fin de la saison. On verra ce que le club veut faire », a déclaré l’ancien libéro des Girondins de Bordeaux avant d’annoncer des discussions franches avec Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo.

« Nous sommes des compétiteurs par nature. Ce type de défi est quelque chose de passionnant. On se sent dans les capacités de continuer. C'est une question aussi de s'asseoir et regarder les idées. Voir cette vision qu'il y a à l'avenir. On a beaucoup de choses à se dire avec le club », précise Pochettino.

En attendant de connaître la décision du Paris SG, la presse étrangère assure que certains cadors européens se manifesteraient déjà pour le coach parisien.

PSG Mercato : Contacts entre Pochettino et Man United

Plus que jamais sur le départ depuis la nouvelle humiliation du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino pourrait voir son rêve de retourner en Angleterre se réaliser dans quelques mois. En effet, selon les renseignements livrés vendredi par le journaliste italien Fabrizio Romano, la direction de Manchester United aurait ouvert les premiers contacts avec l’entourage de l’entraîneur du PSG.

Alors que l’Allemand Ralf Rangnick devrait occuper une autre fonction au sein de l’organigramme des Red Devils à l’issue de son intérim sur le banc, Pochettino serait en concurrence avec son homologue de l’Ajax Amsterdam, Erik Ten Hag, pour le poste.

Toujours selon la même source, même si ces contacts entre Pochettino et les Red Devils ne sont qu’au stade de la prise de la température, l’ancien manager de Tottenham semble déjà très apprécié chez les pensionnaires d’Old Trafford.