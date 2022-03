ASSE Mercato : L'énorme confidence de Cabella sur son futur

Publié par Ange A. le 19 mars 2022 à 23:45

Alors que son retour à l’ ASSE semble compromis, Rémy Cabella a ouvert la porte à un autre pensionnaire évoluant en Ligue 1 Uber Eats.

Pas de retour pour Rémy Cabella à l’ ASSE

Sa présence lors du match des mal classés contre le FC Metz avait alimenté moult rumeurs. Un retour de Rémy Cabellla à Saint-Étienne avait notamment été évoqué. Le milieu offensif libéré de son contrat par les Russes de Krasnodar présente une situation contractuelle avantageuse. Avec le conflit entre l’Ukraine et la Russie, il a demandé à quitter la formation russe avant l’échéance de son contrat. Alors qu’une belle opportunité à zéro euro se présente pour l’ ASSE, Loïc Perrin a été ferme concernant un retour de Cabella chez les Verts. « Notre objectif est de ne pas casser l’équilibre de l’équipe. Ce n’est pas quelque chose que l’on a envisagé », a indiqué le coordinateur sportif stéphanois au micro de Prime Video.

Cabella lance un appel à un rival de Ligue 1

La porte fermée à l’AS Saint-Étienne, Rémy Cabella croit toujours en ses chances de retrouver la Ligue 1. Le milieu offensif ouvre la porte à un retour au Montpellier Hérault SC. Le milieu de 32 ans a notamment remporté le championnat en 2012 avec le MHSC. Blessé, l’international tricolore aux 4 sélections a d’ailleurs posé ses valises dans l’Hérault pour sa rééducation. Il confie même travailler sur les installations du club héraultais. De quoi faciliter son retour à La Paillade ?

« Ce qu’il faut savoir, c’est que dès que je suis parti de Montpellier, à partir de ma première expérience en Angleterre, j’avais toujours des contacts avec Laurent Nicollin […] Mais c'est vrai que j’ai toujours eu Montpellier dans un coin de la tête. C’est d'ailleurs ici que je me prépare, à Montpellier, parce que c’est là où j'ai mon docteur, où je me sens bien, où je connais un peu tout le monde. Et puis le club m’autorise aussi à pouvoir m’entraîner avec l’équipe, le jour où je pourrais le faire. C’est vraiment très bien […] Il n’y a rien qui est fermé [rires] », a assuré l’ancien Stéphanois dans un entretien à France-Bleu Hérault.