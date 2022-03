PSG Mercato : Avant Monaco, Ramos a tranché pour son avenir à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 20 mars 2022 à 14:16

Sergio Ramos est absent du groupe du PSG pour le match contre l’AS Monaco, dimanche. Mais le défenseur central espagnol a les idées claires pour son avenir.

Sergio Ramos ne compte pas quitter le Paris SG

Selon le point médical publié par le Paris Saint-Germain samedi, « Sergio Ramos reprendra la compétition après la trêve. » Avec cinq petites rencontres à son compteur depuis son arrivée l’été dernier, l’ancien capitaine du Real Madrid connaît une première saison difficile sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

Régulièrement à l’infirmerie, notamment pour ses soucis aux mollets, l'international espagnol de 35 ans a manqué tous les rendez-vous importants des Rouge et Bleu, notamment le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre ses anciens coéquipiers madrilènes. Forcément, la situation de Sergio Ramos ne plaît pas et certaines rumeurs l’annoncent déjà sur le départ lors du prochain mercato estival.

Mais d’après les informations du quotidien L’Equipe, Sergio Ramos compte bien aller jusqu’au bout de son engagement avec le PSG, soit jusqu’au 30 juin 2023. Très souvent gêné par les blessures, le Champion du monde 2010 veut se donner les moyens de renverser la situation en sa faveur.

L’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo souhaiterait rester la saison prochaine pour faire oublier cette première avec une seconde qui correspond parfaitement à son statut. Seulement, la donne semble être tout autre du côté de la direction parisienne.

PSG Mercato : Leonardo est clair sur la situation de Ramos

Dans une interview accordée à L’Equipe il y a quelques semaines, Leonardo a donné la position du Paris Saint-Germain sur la situation de Sergio Ramos. « On l'a recruté, il était bien physiquement. Aujourd'hui, il a joué cinq matches. Malheureusement, il ne s'est pas passé ce qu'on imaginait. C'est dur pour lui, pour tout le monde. Mais nos rapports sont clairs.

Le jour où on dit qu'il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous. Ce n'est pas le cas. Après, ne pas jouer rend compliqué pour lui d'être un leader. On attendra avant de tirer des conclusions, la saison n'est pas finie. Mais je n'ai pas peur d'assumer des erreurs quand j'en commets », expliquait le directeur sportif du club de la capitale.

Et à quelques mois de la fin de saison, le quotidien sportif assure que la direction du PSG aimerait se débarrasser du gros salaire que représente Ramos, soit 6 millions d’euros annuels. Mais pour l’heure, le Paris SG attend l’été prochain pour tirer une conclusion dans ce dossier.

Sergio Ramos sait donc ce qui lui reste à faire.