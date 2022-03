OM Mercato : Une recrue de Sampaoli fait l’unanimité à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 22 mars 2022 à 00:17

Critiqué pour ses débuts difficiles à l’ OM, Gerson est parvenu à renverser la tendance. Le Brésilien fait désormais l’unanimité à Marseille.

OM Mercato : Gerson fait taire les critiques à son égard

Recruté lors du dernier mercato estival en provenance de Flamengo contre un chèque de plus de 20 millions d'euros, Gerson a vécu une période d’adaptation assez compliquée à l’Olympique de Marseille. Au point où le milieu de terrain brésilien était vivement critiqué pour sa nonchalance et son très faible rendement. Gerson, trimballé de poste en poste par Jorge Sampaoli, n’a cependant jamais cessé de travailler d’arrache-pied pour retrouver son meilleur niveau.

L’international brésilien semble même bien mieux depuis quelques semaines, enchaînant des prestations remarquables sous ses nouvelles couleurs. Buteur à Brest il y a une semaine et auteur d’une performance remarquable face à Bâle en Ligue Europa Conférence, le joueur de 24 ans a récidivé dimanche face à l’OGC Nice. Repositionné au poste de piston gauche, il a été l’un des principaux artisans de la victoire de l’ OM face aux Aiglons (2-1) en délivrant une passe décisive pour Cédric Bakambu (89e). La recrue la plus chère du mercato estival de Marseille semble donc bien partie pour faire les critiques, suscitant dorénavant des commentaires très élogieux à son égard. Le milieu de terrain gaucher épate le vestiaire marseillais.

Gerson, une efficacité reconnue en interne

Mattéo Guendouzi a en effet rendu un vibrant hommage à son coéquipier brésilien, qui se montre de plus en plus efficace à l’ OM. « Il nous aide beaucoup sur le couloir gauche, il fait des passes décisives, il arrive à marquer, il est très efficace. Quand il est comme ça, il s’avère très important pour nous, on est super heureux de l’avoir avec nous », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L’Équipe. S'il poursuit sur cette lancée, l'ancien joueur de l'AS Rome et de la Fiorentina pourrait rapidement devenir le nouveau chouchou du Vélodrome.