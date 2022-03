OM Mercato : Sampaoli a tranché, un cadre de Marseille va partir

Publié par Timothée Jean le 22 mars 2022 à 11:35

Dans sa volonté de réduire sa masse salariale, la direction de l’ OM envisage de se séparer d’un joueur majeur, peu utilisé par Jorge Sampaoli cette saison.

OM Mercato : Un cadre poussé vers la sortie par Sampaoli

Depuis son arrivée à l’ OM, Jorge Sampaoli n’hésite pas à prendre des décisions radicales sur ses joueurs et certains cadres du vestiaire marseillais en font parfois les frais. C’est notamment le cas de Steve Mandanda ou encore Alvaro Gonzalez, relégués au rang de remplaçant. L’international espagnol ne rentre plus dans les plans de l’entraîneur argentin. Cette saison, il est descendu dans la hiérarchie des défenseurs de l’Olympique de Marseille au profit des nouveaux arrivants tels que William Saliba et Luan Peres.

Une mise au placard difficile à digérer pour le vice-capitaine marseillais qui doit dorénavant se contenter que des miettes à Marseille. Pire, il a même été invité à quitter l’ OM lors du dernier mercato hivernal, sans succès. Alvaro Gonzalez est finalement resté chez les Phocéens en cette deuxième partie de saison. Il a récemment poussé un coup de gueule, fustigeant au passage l’attitude de ses dirigeants et de son entraîneur qui ont voulu se débarrasser de lui contre son gré. « Ils ont voulu me faire partir d’une mauvaise manière », a-t-il dénoncé dans une interview accordée au journal AS. Une sortie médiatique qui n’a pas du tout plu aux dirigeants marseillais qui ont immédiatement décidé de le sanctionner.

Depuis cette fameuse prise de parole, Alvaro Gonzalez n’a plus disputé de match avec les Olympiens. RMC Sport s’est récemment penché sur le dossier et révèle que le malaise est profond, car les relations entre le joueur et son entraîneur sont de plus en plus conflictuelles. Jorge Sampaoli reste intransigeant sur son choix, poussant clairement le défenseur espagnol vers un départ lors du prochain mercato.

Alvaro Gonzalez vers un retour en Espagne

Déçu d’être relégué au second plan cette saison, alors qu’il a prolongé son contrat, il y a peu, Alvaro Gonzalez n’écarte pas un départ de l’ OM. S’il a refusé de quitter l'Olympique de Marseille en plein milieu de saison, l’Espagnol a clairement signifié à ses dirigeants qu’il attendait le prochain mercato estival, « qui est un marché plus long avec plus d’options » en vue de trouver une nouvelle porte de sortie.

Son départ de l’Olympique de Marseille semble donc inéluctable. D’autant plus que les courtisans ne manquent pas. Les Girondins de Bordeaux et plus récemment le RC Strasbourg ont été annoncés comme destinations possibles pour Alvaro Gonzalez. Mais le joueur de 32 ans devrait finalement faire son retour dans son pays natal, où Valence, Osasuna et Levante insisteraient pour sa signature.