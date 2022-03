Stade de Reims Mercato : Un départ de taille se profile en défense

Publié par Jules le 22 mars 2022 à 11:02

Cinquième défense de Ligue 1 cette saison, la Stade de Reims pourrait perdre un élément central de sa défense à l’issue de sa saison.

Stade de Reims Mercato : Faes en partance cet été

Encore en lice dans la bataille pour le maintien, le Stade de Reims, qui a pris un bon point contre l' OL dimanche, risque de perdre un cadre de sa charnière centrale dans quelques semaines. Wout Faes (23 ans) arrive en fin de contrat dans deux mois et les dirigeants Rémois se seraient déjà fait une raison quant à l'avenir du Belge en Champagne. Joueur de champ le plus utilisé cette saison par Oscar Garcia, le défenseur central est une pièce maîtresse de la bonne défense des Rouge et Blanc.

Le journaliste belge Sacha Tavioleri a révélé sur Twitter que les négociations entre le joueur et le Stade de Reims sont au point mort et que le club cherche déjà à le remplacer pour la saison prochaine. Un coup dur pour les Rémois qui vont donc perdre l'un des cadres du vestiaire gratuitement dès cet été.

Un départ vers la Premier League

Les prétendants ne devraient pas manquer pour le solide défenseur central d'1m87. En effet, Wout Faes, qui vient d'être sélectionné avec la sélection nationale belge, devrait pouvoir gratter du temps de jeu chez les Diables Rouges en l'absence de plusieurs cadres de l'équipe. Une aubaine pour le joueur qui va pouvoir s'exposer davantage qu'avec Reims durant les prochains matches.

Wout Faes serait particulièrement apprécié du côté de l'Angleterre, où plusieurs écuries seraient déjà sur les rangs pour l'accueillir. Une mauvaise nouvelle pour le Stade de Reims qui risque donc de ne pas pouvoir s'aligner sur les propositions salariales venant d'outre-Manche, alors que le club conserve une marge de manœuvre limitée sur le marché des transferts. L'avenir de l'international belge semble donc s'écrire en pointillé en Champagne-Ardenne, bien qu'aucun nom de club n'ait été révélé. Il rejoindra son coéquipier Thomas Foket en sélection lors de deux matches amicaux contre l'Irlande et le Burkina Faso.