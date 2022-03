PSG Mercato : L’OL fixe sa condition à Leonardo pour Lucas Paqueta

Publié par JEAN-LUC D le 22 mars 2022 à 15:05

Jean-Michel Aulas et l’OL ne s’opposeront pas forcément à un transfert de Lucas Paqueta. À la condition que le PSG accepte d’y mettre le prix.

Le PSG veut attirer Lucas Paqueta cet été

D’après les renseignements de L’Équipe, Leonardo envisagerait très sérieusement l’option Lucas Paqueta pour renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Recruté par l’Olympique Lyonnais en septembre 2020 contre un chèque de 20 millions d’euros, l’ancien joueur de l’AC Milan s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Et même si ces dernières prestations sont plutôt moroses, le directeur sportif du PSG aimerait le recruter à l’issue de la saison.

Pour rendre possible cette opération, Leonardo serait prêt à laisser partir Angel Di Maria dont le contrat expire le 30 juin prochain. Si le milieu offensif argentin dispose d’une option pour prolonger d’une saison supplémentaire avec les Rouge et Bleu, le club de la capitale ne serait pas favorable à cette dernière et aimerait le laisser partir pour attirer Lucas Paqueta. Mais il va falloir s’apprêter à sortir le chéquier pour le numéro 10 de l’équipe lyonnaise.

PSG Mercato : 60M€ pour Lucas Paqueta

« Comme je le dis toujours, à 80 millions d’euros on réfléchit toujours, même pour d’autres joueurs », avait déclaré Jean-Michel Aulas il y a quelques semaines, en précisant toutefois que Lucas Paqueta n’était pas forcément à vendre. Mais dans son édition du jour, L’Équipe assure que le président de l’Olympique Lyonnais pourrait finalement se résoudre à laisser filer l’international brésilien de 24 ans.

En effet, le quotidien sportif explique qu’après Bruno Guimarães, qui a rejoint Newcastle pour 50 millions d’euros, les Gones auraient l’intention d’établir un nouveau record de vente avec Lucas Paqueta. Pour concrétiser cela, les dirigeants lyonnais réclameraient plus de 60 millions d’euros pour l’ancien milieu de terrain de Flamengo. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, le natif de Rio de Janeiro pourrait changer d’air à l’issue de la saison. Le Paris Saint-Germain est donc fixé.