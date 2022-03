Stade Rennais : Avant Nice, un nouveau coup dur se profile au SRFC

Publié par Thomas le 23 mars 2022 à 17:36

En pleine trêve internationale, le Stade Rennais a appris une bien mauvaise nouvelle concernant l'une de ses recrues à l'approche du choc OGC Nice-SRFC.

SRFC : Loïc Badé touché à l’entraînement

Auteur d’une saison flamboyante, le Stade Rennais fait figure de grande révélation du championnat cette année. Emmené par un entraîneur ambitieux, le club breton impressionne match après match par son jeu séduisant et ses nombreux buts inscrits. Victorieux du FC Metz 6-1 au Roazhon Park, dimanche dernier, les Rouge et Noir ont enchaîné un cinquième succès de rang en Ligue 1 et croient dur comme fer à la qualification en Ligue des Champions à la fin de la saison.

Opposé à l’OGC Nice, concurrent direct à l'Europe, le 2 avril prochain à 17h, le SRFC a cependant appris une bien mauvaise nouvelle concernant son défenseur Loïc Badé. Présent ce mercredi matin à la séance d’entraînement du Stade Rennais, la recrue estivale a dû écourter son entraînement à cause d’une gêne contractée à l’adducteur.

Dans le dur cette saison après plusieurs matches ratés et une place de titulaire perdue au profit de Warmed Omari, l’ancien Lensois pourrait connaître un nouveau forfait pour les prochaines rencontres rennaises. Blessé depuis le 20 février et le match contre Troyes, le joueur de 21 ans devrait passer des examens ces prochains jours, de plus amples informations devraient être communiquées à son sujet par Bruno Genesio en conférence de presse.

Une séance ouverte au public à la Piverdière

Privés de plusieurs joueurs partis rejoindre leurs sélections, le Stade Rennais avait ouvert sa séance au public ce matin à la Piverdière, où plusieurs supporters ont pu retrouver un groupe diminué, composé de Benjamin Bourigeaud, Baptiste Santamaria, Flavien Tait, Lorenz Assignon, Loïc Badé, Birger Meling et Jonas Martin. Jérémy Gélin, qui reprend progressivement l’entraînement après sa grave blessure contractée l’année dernière, était lui aussi présent. Dans une ambiance joviale et détendue, Bruno Genesio a même participé à l’entraînement avec ses joueurs, disputant un tennis ballon avec Meling, Tait et Gélin.