RC Lens Mercato : Un jeune attaquant évoque son départ du RCL

Publié par ALEXIS le 24 mars 2022 à 08:02

Un jeune attaquant a évoqué ce mercredi sur France Bleu Orléans son avenir loin du RC Lens avenir qui s'écrit depuis peu loin du club nordiste.

RC Lens Mercato : Mohamed Cissé regrette son départ du RCL

En manque de temps de jeu au RC Lens, Mohamed Cissé, un jeune attaquant arrivé à la Gaillette en juillet 2019 a claqué la porte du club nordiste en janvier dernier. L'ancien ailier droit du RCL s’est engagé avec l’US Orléans en National le dernier jour du mercato d’hiver. Deux mois après sa signature chez Les Guêpes, le joueur de 21 ans est revenu sur son départ précipité de l’Artois. Il nourrit un gros regret pour avoir refusé de se battre pour s’imposer au sein de l’équipe professionnelle des Sang et Or.

« J’ai un regret ! C’est que je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche bien. Je ne me suis pas rendu compte de tout ce que Franck Haise (coach du Racing Club de Lens) voulait m’apprendre », a-t-il laissé entendre. « À la fin, tu te dis : ‘’ah oui il était derrière moi à ce point-là, mais pour mon bien’’, alors que sur le moment, je me suis entêté en pensant que j’avais raison ».

« L'attaquant explosif » toujours muet !

Pour rappel, Mohamed Cissé avait pris part à 16 matchs sous le maillot du RC Lens, mais avec l’équipe réserve. Il avait été titulaire 10 fois sans inscrire le moindre but. Débarqué à Orléans le 31 janvier 2022, il a disputé 6 matchs en National (168 minutes de jeu cumulées), pour une seule titularisation et 0 but inscrit. Le coach de l’USO s’était pourtant enflammé à l'arrivée de l’ancien joueur du RC Lens dans son groupe. Lors de sa signature dans le Loiret, il disait lui : « C’est un jeune attaquant explosif et percutant ». Xavier Collin pourrait aujourd'hui modérer son propos puisque sa recrue tarde à confirmer les attentes.