OM Mercato : Sampaoli vivement critiqué, William Saliba riposte !

Publié par Timothée Jean le 24 mars 2022 à 22:57

Entraîneur de l’ OM, Jorge Sampoli est vivement critiqué pour la gestion de ses troupes. William Saliba a cependant fait une grosse mise au point.

OM Mercato : William Saliba prend position pour Sampaoli

Malgré le bon positionnement de l'Olympique de Marseille - deuxième de Ligue 1 après 29 journées -, Jorge Sampaoli est régulièrement la cible de vives critiques. Le technicien argentin est pointé du doigt pour ses choix jugés incohérents et parfois hasardeux. Le coach de l’OM est par exemple critiqué pour le repositionnement de certains de ses joueurs, tels que Pol Lirola, William Saliba ou encore Valentin Rongier, qui évoluent occasionnellement au poste de latéral droit. D'ailleurs, certaines presses évoquaient une frustration grandissante au sein du vestiaire de l’OM à l'égard des expérimentations tactiques de Sampaoli.

Toutefois, le patron du banc marseillais peut toujours compter sur la confiance de ses hommes. Et William Saliba a tenu à le rappeler lors d’une longue interview accordée à RMC Sport. Auteur d’une belle saison au sein de la défense de l’OM, le jeune tricolore assure qu’il doit beaucoup à son entraineur dans sa progression. Il est convaincu que la méthode Sampaoli vise toujours à faire progresser un joueur, à repousser ses limites. « Il a cette grinta, cette envie de gagner à chaque fois. Il a cette folie, et nous l'a donnée très rapidement. Même quand j'ai fait des erreurs, il m'a réitéré sa confiance. Aujourd'hui, je suis comme un cador de l'équipe. Tu progresses plus rapidement quand tu as un coach qui ne te sort pas. Tu fais une erreur, le match d'après, tu sais que tu dois la corriger. C'est là où tu progresses le plus vite », a-t-il déclaré.

William Saliba est heureux à Marseille

William Saliba est heureux sous les ordres de Jorge Sampaoli, qui lui accorde une totale confiance à l'Olympique de Marseille. Prête à l’OM sans option d'achat, le défenseur semble donc peu enclin à retourner à Arsenal, où il a vécu un véritable calvaire sous les ordres de Mikel Arteta. À Marseille, il a retrouvé du temps de jeu et affiche une régularité impressionnante (40 rencontres disputées) depuis l’entame de la saison. Ses performances ont été récompensées par une première convocation en Équipe de France. Il pourrait même disputer son premier match avec les Bleus ce vendredi (21h15) en amical face à la Côte d’Ivoire.