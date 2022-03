OM Mercato : L’offre inespérée de Longoria pour un milieu dévoilée

Publié par Timothée Jean le 25 mars 2022 à 17:31

En prévision du futur départ de Boubacar Kamara, la direction de l’ OM a formulé une offre concrète pour faire venir un nouveau milieu de terrain.

OM Mercato : Longoria lance l'offensive pour Jordan Veretout

C’est le dossier du moment pour Pablo Longoria et ses équipes. La direction de l’ OM s’active pour prolonger Boubacar Kamara, dont le bail expire en juin prochain. Mais le jeune milieu de terrain refuse toujours de prolonger avec son club formateur, car il espère rejoindre un club plus huppé la saison prochaine. Face à cette situation préoccupante, le club phocéen explore alors quelques pistes pour sa succession. Et l’une d’elles mènerait à Jordan Veretout.

En grande difficulté sous les ordres de José Mourinho à l’AS Rome, l’international français n’exclut pas un départ l’été prochain. Il aurait récemment refusé de prolonger son contrat expirant en juin 2023 avec la Louve dans l’option de faciliter son départ. La direction de l’ OM s’est alors engouffrée dans cette brèche et tente de le rapatrier en France. Les dirigeants marseillais auraient même formulé une offre concrète pour s’attacher les services de Jordan Veretout. Le Corriere dello Sport révèle que le club marseillais aurait proposé 7 à 8 millions d’euros pour son transfert. Une offre intéressante mais insuffisante pour convaincre l’AS Rome de céder son milieu de terrain. La direction du club romain aurait rapidement décliné cette proposition marseillaise.

Marseille devra augmenter son offre

Pendant ce temps, Jordan Veretout poursuit toujours son aventure à l’AS Rome où l’entraîneur José Mourinhone compte pas vraiment sur lui. Point positif pour les Marseillais, l’ancien Nantais n’aurait plus la tête à la Roma et voudrait changer d’air lors du prochain mercato. À une année de la fin de son contrat avec le club italien, le joueur de 28 ans est en position de force pour négocier son départ. D’autant plus que l'AS Rome, en quête de liquidités, ne peut se permettre de perdre gratuitement un tel talent.

Dans cette optique, les trois parties semblent condamnées à trouver un terrain d’entente pour son transfert. Le média explique que l' OM devra augmenter son offre pour tenter d’arracher la signature de Jordan Veretout, dont la valeur marchande est estimée à environ 15 millions d’euros. L’AS Monaco, l'AC Milan ou encore Naples seraient aussi embuscade sur ce dossier.