Montpellier HSC : Avant Brest, un nouveau coup dur pour le MHSC

Publié par Jules le 25 mars 2022 à 15:52

Alors que Montpellier HSC reçoit le Stade Brestois dans une semaine avec un groupe déjà réduit, un autre joueur essentiel pourrait rater ce match.

Montpellier HSC : Les coups durs s'enchaînent pour le MHSC

Décidément, rien ne va plus à Montpellier depuis quelques jours. Alors que la LFP a annoncé la suspension de deux cadres du groupe, c'est un autre joueur montpelliérain qui pourrait rater la prochaine rencontre contre le Stade Brestois. En plus des suspensions de Mihailo Ristic et de Nicolas Cozza, le club a, en effet, appris la blessure de son co-deuxième meilleur buteur, Elye Wahi, lors de la rencontre opposant l'Equipe de France U19 à la Suède.

Tandis que le club commence à se faire sérieusement distancer dans la course à l'Europe cette saison, cette avalanche d'absents pourrait bien peser très lourd au moment des comptes en fin de saison. Elye Wahi, qui a explosé cette saison avec Montpellier est déjà auteur de 8 réalisations cette saison en Ligue 1 et son absence serait un véritable coup dur pour le MHSC. D'autant plus que la rencontre face à Brest a tout du match de la dernière chance pour accrocher l'Europe, alors qu'il ne reste plus que 9 rencontres à disputer.

Elye Wahi est rentré à Montpellier

Auteur d'un doublé avec les Bleuets contre la Suède (5-0), la journée parfaite d'Elye Wahi a tourné au cauchemar. Alors qu'on joue la 81e minute, le joueur se blesse et est contraint de céder sa place sur le terrain. D'après les informations de Bertrand Queneutte, journaliste à France Bleu Hérault, il s'agirait d'une blessure musculaire pour le jeune attaquant de Montpellier.

À ce jour, on ne connaît pas précisément la gravité de la blessure. Par ailleurs, le journaliste révèle que l'avant-centre du MHSC est rentré à Montpellier pour passer des examens approfondis et se faire soigner sur place. Des précisions devraient être apportées dans les heures à venir. Espérons pour le club que cette blessure ne compromette pas la fin de saison du joueur de 19 ans.