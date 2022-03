OM Mercato : Un ex-Marseillais critique la promotion des jeunes

Publié par ALEXIS le 26 mars 2022 à 13:12

Formé à l’ OM, Mehdi Benatia n’avait pas joué avec le club phocéen et il était parti en 2008. Il le regrette et pointe la politique de promotion des jeunes.

OM : Mehdi Benatia aurait aimé débuter sa carrière professionnelle à Marseille

Mehdi Benatia (35 ans en avril) a été formé à l’ OM entre 2003 et 2006, mais il n’a pas joué un seul match avec l’équipe professionnelle. Au bout de deux prêts successifs à Tours FC (2006-2007) et au FC Lorient (2007-2008), il avait quitté l’Olympique de Marseille pour signer à Clermont Foot, alors en Ligue 2 en 2008. Ayant mis un terme à sa carrière à Fatih Karagümrük SK (en Turquie) en décembre 2021, l’ancien défenseur central est revenu sur son passage au centre de formation des Olympiens. Il regrette de n’avoir pas pu défendre les couleurs du club phocéen en Ligue 1, alors que c’était son rêve.

« Mon passage à l’ OM ? J’avais tellement un grand amour pour l’Olympique de Marseille, les supporters et cette passion quand j’étais au centre de formation. J’aurais aimé débuter avec eux (les pros, ndlr). En plus, mon grand ami Samir Nasri débutait aussi chez les pros », a regretté Mehdi Benatia, dans une interview avec Foot Mercato.

« On ne m'a pas donné ma chance »

Toutefois, le Franco-Marocain pense qu’il a fait une carrière qui n’aurait pas été la même, s’il était resté à Marseille. « On ne m'a pas donné ma chance, mais ça m’a permis de partir et de faire nettement mieux que ce qui était prévu », a-t-il relativisé, tout en soulignant : « pour jouer à Marseille, il en faut dans le pantalon, il y a de grosses attentes ». Pour mémoire, l'ex-international marocain (58 sélections, 2 buts) a porté les couleurs de l'Udinese, l'AS Rome, du Bayern Munich ou encore de la Juventus, en plus évidemment des quatre clubs français.

Benatia conseille à Olympique de Marseille de suivre l'exemple de l'OL

Pour finir, l’ancien pensionnaire du Centre de formation de l’ OM a conseillé au club basé au Vélodrome de s’inspirer de l’exemple de l’OL, en termes de promotion des jeunes joueurs issus de son académie. « Je voudrais bien que l'Olympique de Marseille s'inspire de l'Olympique Lyonnais pour pousser les joueurs de son centre de formation. Lyon l'a fait avec Houssem Aouar, Castello Lukeba, Anthony Lopes, Rayan Cherki ou Maxence Caqueret ou par le passé avec Karim Benzema et Hatem Ben Arfa. C'est beau et je pense que c'est ce qu'il faudrait à Marseille. Mettre 20 M€ sur un Sud-américain (Gerson, ndlr), c'est bien, mais ça ne donne pas plus de garanties sportives », a-t-il recommandé en conclusion.