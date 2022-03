OM Mercato : Encore un énorme indice sur l'avenir d'Alvaro

Publié par Ange A. le 27 mars 2022 à 06:05

Relégué dans la hiérarchie à son poste à l’ OM, l’avenir d’Alvaro Gonzalez devrait s’écrire loin de Marseille dans les prochains mois.

Rupture en vue entre l’ OM et Alvaro Gonzalez

Autrefois leader de la défense de l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez ne tient plus le même rôle aujourd’hui. Avec l’arrivée de Jorge Sampaoli, le défenseur espagnol a perdu son statut à l’ OM. Le défenseur de 32 ans n’entre plus dans les plans du technicien argentin. Il n’a disputé que 11 rencontres depuis le début de la saison. Sa dernière titularisation remonte au 17 février en Europa Conference. Le défenseur ibère n’a plus foulé les pelouses de Ligue 1 depuis le 4 décembre lors d’une défaite au Vélodrome contre Brest (1-2). Pas dans les plans de son entraîneur, l’Espagnol a même été poussé vers la sortie ces derniers mois par sa direction. Si les dirigeants olympiens n’ont pas pu le refourguer cet hiver, ils vont reprendre les manœuvres cet été.

Un premier départ confirmé de Gonzalez

En attendant sa probable vente au prochain mercato, Alvaro Gonzalez a déjà quitté Marseille. L’Équipe assure en effet que le défenseur central a reçu l’aval de sa direction pour faire ses valises. Aux dernières nouvelles, le défenseur de l’ OM est retourné en Espagne depuis une dizaine de jours. Le quotidien sportif assure qu’un retour de l’Espagnol à La Commanderie au terme de la trêve internationale n’est pas garanti.

Le journal annonce d’ailleurs que la semaine qui s’ouvre sera déterminante au sujet de l’avenir d’Alvaro. Son contrat avec l’Olympique de Marseille court encore jusqu’en 2024. Mais au vu de sa situation son départ semble inéluctable. Désormais disposé à quitter le club provençal, l’ancien de Villarreal serait tenté par un challenge dans un championnat exotique notamment dans le Golfe. Reste à savoir s’il sera exaucé dans les prochains mois.