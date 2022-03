RC Lens Mercato : Un cadre du RCL vers une destination exotique ?

Publié par Ange A. le 27 mars 2022 à 06:35

Le RC Lens devrait vivre un mercato estival agité. Facundo Medina pourrait notamment faire l’objet d’un surprenant départ cet été.

Un nouveau prétendant surprise pour Facundo Medina

Huitième de Ligue 1, le Racing Club de Lens réalise une nouvelle saison satisfaisante dans l’élite. Les performances de certains Sang et Or ne laissent pas certains concurrents indifférents. Il s’agit notamment du capitaine Seko Fofana, déjà proche d’un départ l’été dernier. Le milieu de terrain sera à nouveau très sollicité au terme de la saison. Outre l’international ivoirien, le RC Lens pourrait enregistrer un gros départ en défense. Facundo Medina pourrait également quitter les Sang et or. Le défenseur central vient de voir la liste de ses prétendants s’allonger comme le révèle la presse turque. Aspor assure en effet qu’un cador de Super Lig s’intéresse au profil du défenseur de 22 ans.

Un cador turc intéressé par le défenseur du RC Lens

Le média local annonce que Facundo Medina figure sur la short-list de Fenerbahçe. La source indique que le président du club stambouliote, Yildirim Ali Koç, a dressé une liste de six joueurs pour le mercato estival. Le nom du défenseur du Racing Club de Lens figure parmi les cibles du dirigeant turc. Reste maintenant à savoir si le défenseur argentin sera intéressé par un challenge en Super Lig. Surtout qu’il est courtisé par des clubs plus huppés en Serie A. L’insider MSV Foot révélait récemment des intérêts de l’AS Roma et de la Fiorentina pour Medina.

Recruté contre 3,5 millions d’euros en 2020 en provenance de Talleres (Argentine), Facundo Medina est encore sous contrat jusqu’en 2024. Il compte 28 matchs cette saison, dont 27 en tant que titulaire, pour un but. Le Sud-américain n’a manqué que trois rencontres du RC Lens depuis le début de la campagne en cours. D’après Transfermarkt, il faudra au moins débourser 10 millions pour l’arracher au club artésien.