PSG Mercato : Ousmane Dembélé a confirmé pour le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 27 mars 2022 à 13:01

En fin de contrat avec le Barça, Ousmane Dembélé est fortement pressenti au PSG. L’attaquant français se serait confié à certains proches.

C’est déjà fait entre Ousmane Dembélé et le Paris SG

Samedi, le quotidien madrilène AS a révélé que le FC Barcelone aurait fini par se faire une raison concernant Ousmane Dembélé. Le média sportif explique en effet que selon certaines sources proches du club catalan, l’international français de 24 ans serait très proche d’une signature en faveur du Paris Saint-Germain. En interne, certains membres de la direction du Barça seraient même convaincus que Dembélé aurait d’ores et déjà signé un contrat avec Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien qui l’apprécie tout particulièrement, pour la saison prochaine et la succession de Kylian Mbappé.

Les dirigeants de la formation catalane aurait même commencé à chercher son successeur sur le marché des transferts. Aux dernières nouvelles, des recruteurs du Barça surveilleraient la situation de l'international brésilien Raphinha de Leeds United (25 ans). D’ailleurs, dans une longue interview accordée à Mundo Deportivo, le président barcelonais Joan Laporta s’est montré peu optimiste pour son numéro 11 en avouant notamment : « pour l'instant, pour nos besoins, nous n'avons pas de nouvelles qu'il veuille continuer. » Une tendance partiellement confirmée par le natif de Vernon dans son entourage.

PSG Mercato : Ousmane Dembélé confirme pour le Paris SG

Dans son édition de ce dimanche, AS apporte d’autres précisons sur le dossier Ousmane Dembélé. Le média ibérique indique ainsi l’ancien milieu de terrain offensif du Stade Rennais a confirmé à certains de ses coéquipiers l’intérêt du Paris Saint-Germain à son endroit, mais dément toutefois avoir déjà paraphé un contrat avec Nasser Al-Khelaïfi. Toujours selon la même source, le protégé de Xavi Hernandez aurait également assuré qu’il serait disposé à revoir ses exigences à la baisse afin de poursuivre l’aventure avec les Blaugranas.

Reste donc à savoir comment va se terminer ce feuilleton.