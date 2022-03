OM Mercato : Atlético, ça se bouscule pour un crack marseillais !

Publié par Timothée Jean le 28 mars 2022 à 22:53

Boubacar Kamara vit sans doute ses derniers mois à l’ OM. Si l’Atletico Madrid est proche de boucler sa signature, le Minot voit de nouveaux prétendants se positionner ces dernières heures.

Boubacar Kamara (22 ans), l'un des joueurs les plus utilisés par Jorge Sampaoli à l’ Olympique de Marseille cette saison, reste l'un des principaux candidats au départ. Et pour cause, son contrat avec l’ OM expire en juin prochain. Malgré les différentes offres formulées par sa direction, le jeune milieu de terrain refuse jusqu’ici de signer un nouveau bail avec son club formateur. Il sera donc libre de s’engager avec n’importe quel club lors du prochain mercato. D’ailleurs, ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir.

En quête d’un nouveau milieu de terrain pour succéder à Hector Herrera, l’Atlético Madrid suit de très près ce dossier. Le club madrilène aurait fait de Boubacar Kamara une cible de choix pour son prochain mercato et serait très proche de conclure un accord avec le jeune joueur en vue de sa venue dans la capitale espagnole. Néanmoins, rien n’est encore acté entre les deux parties, ce qui laisse une fenêtre de tir aux autres concurrents.

Tottenham et l’Inter Milan foncent sur Boubacar Kamara

Goal assure en effet que Tottenham est dorénavant le principal concurrent de l’Atlético Madrid pour la signature du jeune milieu de terrain de l’ OM. Le média explique que les Spurs seraient prêts à lancer une offensive pour Kamara. Cette offensive britannique sera-t-elle suffisante pour dévier le Minot marseillais de son destin espagnol ? La Gazzetta dello Sport indique pour sa part que l’Inter Milan, en quête d’un nouveau milieu de terrain, s’est également immiscé dans cette bataille. Manchester United, Crystal Palace, Newcastle, West Ham et le Bayern Munich seraient aussi embuscade pour le joueur de 22 ans. Les prochaines semaines s’annoncent donc très mouvementées pour le crack marseillais.