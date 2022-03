OL Mercato : OM, un Brésilien oppose Lyonnais et Marseillais

Publié par ALEXIS le 29 mars 2022 à 00:53

L’ OL serait sur un gros coup avant le mercato estival. Un attaquant libre momentanément pourrait débarquer à Lyon. L’ OM aussi serait sur le coup.

OL Mercato : David Neres dans le viseur de Lyon et l'OM aussi

Polyvalent attaquant du Chakhtar Donetsk, David Neres a la possibilité de finir la saison 2021-2022 dans un autre club, en raison de l’arrêt du championnat ukrainien du fait de la guerre menée par la Russie dans le pays. En quête de renfort offensif, l’ OL est intéressé par les services du Brésilien. La piste est confirmée par le journaliste turc Ekrem Konur via son compte Twitter. Le confrère de Fichajes indique cependant que plusieurs autres clubs sont aussi sur les rangs pour recueillir l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam. Il cite l’OM en Ligue 1, mais aussi la Real Sociedad en Liga espagnole, West Ham en Premier League et les Corinthians dans son pays natal. L’ Olympique Lyonnais voit ainsi son adversaire des quarts de finale de la Ligue Europa se mêler à la lutte pour David Neres, avant leur rendez-vous le 7 avril prochain.

Dans quelle forme physique est le Brésilien ?

Notons que le joueur ciblé par l’ OL a rejoint le Chakhtar Donetsk en provenance de l’Ajax, précisément le 14 janvier 2022, contre une indemnité de transfert de 12 millions d’euros. Il s’est engagé avec le club ukrainien jusqu’en décembre 2026 soit pour 4 saisons. Toutefois, il n’a pas joué le moindre match avec sa nouvelle équipe jusqu’à l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine. David Neres n’a donc plus rejoué depuis décembre 2021 et il peut avoir des doutes sur son état physique après 3 mois sans compétition. Notons que l’ OL a jusqu’au 7 avril pour passer à l’offensive pour brésilien de 25 ans. En effet, c'est la date butoir pour l'enrôlement des joueurs libérés par leur club respectif d'Ukraine et de Russie, jusqu'à la fin de la saison.