Barça Mercato : Barcelone se lance sur le remplaçant de Puyol !

Publié par Thomas le 29 mars 2022 à 14:12

Après les signatures de Franck Kessié et Andreas Christensen, le Barça se rapprocherait d'un coup sublime en défense centrale.

Barça Mercato : Xavi à l’assaut d’Azpilicueta

Le mercato estival du FC Barcelone s’annonce déjà historique. Après les contrats signés de Franck Kessié (milieu, AC Milan) et d’Andreas Christensen (défenseur, Chelsea), les Blaugranas s’apprêtent à récidiver un autre joli coup avant le prochain marché des transferts. Désireux de renforcer ses secteurs défaillants, Xavi ciblerait depuis plusieurs mois l’expérimenté défenseur César Azpilicueta. L’international espagnol termine son contrat cet été à Chelsea et souhaite s’offrir un nouveau défi à 32 ans.

Champion d’Europe avec les Blues, l’ancien Marseillais a été approché ces dernières semaines par le Barça, dans le cadre d’une arrivée libre cet été. Comme le révèle le Mundo Deportivo ce mardi, Barcelone compte mettre les grands moyens pour boucler l’arrivée d’Azpilicueta, qui a déjà donné son feu vert au club cette saison. Seulement, les Catalans se heurtent à un imprévu de taille, la vente inopinée de Chelsea et le gel des comptes du club.

Le départ forcé de Roman Abramovitch a poussé le club londonien à revoir ses plans pour cet été et a décidé de prolonger d’urgence d’une saison son défenseur central. Comme le rappelle la source, l’Espagnol disposait d’une clause dans son contrat lui permettant de prolonger d’une année supplémentaire son bail chez les Blues. Avec la menace de ne pas pouvoir recruter cet été, les Londoniens ont alors décidé de lever cette clause. Une décision qui viendrait contrarier les plans blaugranas mais qui ne devrait pas bloquer le transfert du joueur.

Azpilicueta perçu comme le nouveau Puyol

Avec le recrutement de César Azpilicueta, le Barça cherche à rapatrier un renfort d’expérience, capable de former les jeunes générations et gérer une défense lors de moments de crise. Comme l’indique le Mundo Deportivo, le défenseur est très apprécié en Catalogne pour son humilité et sa hargne qui n’est pas sans rappeler un certain Carles Puyol. Coéquipier de Xavi pendant de nombreuses années, l'ancien central aux cheveux bouclés est une figure importante du club blaugrana encore aujourd'hui. Un super coup en approche donc pour le FC Barcelone et pour Azpilicueta qui retrouverait son coéquipier des Blues, Andreas Christensen, mais aussi de nombreux amis de la sélection.