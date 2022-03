ASSE-OM : Une mauvaise nouvelle pour les Verts avant Marseille !

Publié par Timothée Jean le 29 mars 2022 à 21:42

En pleine trêve internationale et à quelques jours du choc ASSE-OM, le club stéphanois a appris une terrible nouvelle concernant l’un de ses joueurs clés.

ASSE-OM : Pascal Dupraz privé d’un cadre face à Marseille

La révolution est en marche à l’ AS Saint-Étienne. Auteur d’un début de saison catastrophique, le club ligérien semble bien déterminé à inverser la tendance. Après un bon début d’année 2022 , l’ASSE remonte la pente et occupe désormais la place de barragiste. Malgré son triste match nul (1-1) face au promu troyen, l’AS Saint-Étienne croit plus que jamais à son maintien en Ligue 1. Pour atteindre cet objectif, les hommes de Pascal Dupraz devront poursuivre sur leur lancée, en enchaînant des résultats positifs en championnat.

Samedi prochain, l’ASSE accueille l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre cruciale pour Sainté, malgré l’écart énorme au classement entre les deux équipes. Et pour ce choc crucial dans la course au maintien, l’entraîneur Pascal Dupraz devra se passer de l’un de ses meilleurs joueurs, Wahbi Khazri. Victime d'une lésion au niveau de l'ischio-jambier droit, l'attaquant tunisien a peu de chance d’être opérationnel pour ce grand rendez-vous au stade Geoffroy-Guichard. L'Équipe assure d'ailleurs que Wahbi Khazri est forfait pour la réception de l’Olympique de Marseille. Son absence est un véritable coup dur pour Pascal Dupraz, qui devra revoir ses plans pour son secteur offensif.

Un deuxième forfait face à l’Olympique de Marseille

Toutefois, Wahbi Khazri ne sera pas le seul absent côté stéphanois. Sorti sur blessure lors du match contre Troyes, Falaye Sacko est également forfait. Arrivé lors du dernier mercato hivernal sous la forme d’un prêt de six, le latéral droit malin souffre d’une grave blessure au genou droit. Comme RMC Sport l’indique, il est indisponible pour le reste de la saison. C’est donc avec un effectif amoindri que l’ASSE se présentera face à l’ OM. Le club stéphanois pourra tout même compter sur un Chaudron incandescent pour ce choc. Car ce sont au total 42 000 supporters des Verts qui sont attendus ce samedi 2 avril au stade Geoffroy-Guichard pour pousser leur équipe vers la victoire.