ASSE Mercato : Troyes, OL, Blaise Matuidi annonce sa décision !

Publié par JEAN-LUC D le 27 mars 2022 à 10:50

Libre de tout engagement, Blaise Matuidi est cité à l’ASSE, l’OL et l’ESTAC. L’ancien milieu de l’Inter Miami a fait le point sur sa situation.

Blaise Matuidi ne pense pas encore à la retraite

Libéré de son contrat avec l’Inter Miami, Blaise Matuidi est associé à l’AS Saint-Étienne, l’ES Troyes AC et l’Olympique Lyonnais. À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain a fait une annonce-choc sur son avenir. En effet, dans une interview accordée au magazine So Foot, l’international français a ouvertement assuré qu’il ne compte pas raccrocher les crampons à 34 ans révolus.

« C’est vrai que j’approche de mes 35 ans, mais Kevin Durant, il a quel âge aujourd’hui ? 33 ans ? Donc je vais continuer bien évidemment à m’entraîner, j’essaye de garder la forme. Arrivera ce qui arrivera. Aujourd’hui, je ne me pose pas forcément la question. Tu vas me dire que c’est bizarre, car si on parle uniquement de foot, je ne joue pas les week-ends. Mais c’est mon état d’esprit actuel, on va voir dans les mois à venir quelle direction donner à ma carrière de footballeur », a déclaré le natif de Toulouse.

ASSE, OL, ESTAC Mercato : Matuidi reste ouvert aux possibilités !

Placé dans le collimateur de l’AS Saint-Étienne, de l’Olympique Lyonnais et de l’ES Troyes AC, le Champion du monde 2018 reste donc ouvert aux possibilités pour la suite de sa carrière.

« Je n’ai pas cette réflexion, car il n’est pas question que je dise que je vais arrêter. Je me maintiens en forme et je me laisse le temps de voir les choses venir. J’ai aussi ma famille qui prend une grande partie de ma vie », a assuré l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin.

D’après les informations obtenues par le média régional L’Est Éclair, les dirigeants de l’ASSE auraient l’ambition de rapatrier leur ancien joueur (2007-2011) en cas de maintien en Ligue 1. Club formateur de Blaise Matuidi (2003-2007), l’ESTAC souhaiterait également le faire revenir dans l’Aube pour encadrer les jeunes avec son partenaire de l’équipe de France, Adil Rami.

Alors que Lucas Paqueta et Houssem Aouar pourraient mettre les voiles à l’issue de la saison, Jean-Michel Aulas et les décideurs lyonnais envisageraient aussi l’option Matuidi. De son côté, la chaîne américaine ESPN indique que le salaire du joueur (1,2 million d’euros annuels) pourrait jouer dans la balance au moment de sa prise de décision concernant sa prochaine destination.

Affaire à suivre donc…