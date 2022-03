PSG Mercato : Al-Khelaïfi est passé à l’action pour Tchouaméni !

Publié par JEAN-LUC D le 30 mars 2022 à 05:12

Le PSG veut attirer Aurélien Tchouaméni cet été. Nasser Al-Khelaïfi serait même déjà passé à l’action pour le milieu de terrain de l’AS Monaco.

Le PSG travaille véritablement sur la piste Tchouaméni

Après une nouvelle humiliation européenne en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se prépare à vivre une profonde révolution lors du prochain mercato estival. Et les dirigeants parisiens songent notamment à une refonte de leur milieu de terrain, considéré comme l’un des maillons faibles durant cette saison. Si les noms de Paul Pogba, N’Golo Kanté et d’autres stars sont régulièrement associés aux Rouge et Bleu, Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait attirer le joueur de l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni.

Ce mardi, le quotidien espagnol Marca confirme d’ailleurs que le président du club de la capitale travaille intensément sur ce dossier ces derniers jours afin de rattraper le retard pris sur le Real Madrid pour l’international français de 22 ans. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’ancien milieu des Girondins de Bordeaux pourrait changer d’air à l’issue de la saison si un club propose entre 50 et 60 millions d’euros selon ses dirigeants. Un montant qui ne peut pas constituer un véritable handicap pour le PSG, appelé à recruter absolument le natif de Rouen.

Aurélien Tchouaméni, le chaînon manquant au Paris SG ?

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1, Aurélien Tchouaméni est visé par presque tous les grands clubs européens. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, cinq cadors, notamment le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, se disputent ainsi sa signature. Dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport, Jérôme Rothen a validé lundi soir cette piste en réclamant expressément à Nasser Al-Khelaïfi de tout mettre en oeuvre pour ne pas passer à côté de cette grosse affaire.

« Tchouaméni est un joueur d'avenir, déjà à un très gros niveau. Je pense qu’il est bien au-dessus de la moyenne d’un point de vue technique, d’un point de vue physique et au niveau de la vision du jeu. Ce sont quand même des facteurs intéressants pour continuer à grandir. En plus, il a beaucoup de respect pour le Paris Saint-Germain parce que lui, qui joue dans le championnat, sait ce que représente le PSG aujourd’hui en France », a déclaré l’ancien milieu de terrain offensif du Paris SG sur les antennes de la radio métropolitaine avant de passer au peigne fin le profil du numéro 8 de l’ASM.

« Contrairement à certains étrangers qui s’en caguent complètement et qui regardent juste le chèque qu’ils vont avoir. Déjà du point de vue de l’état d’esprit, c’est quand même bien d’avoir ce genre de joueurs. Et puis avec lui, pour que cela ne soit pas comme les joueurs qui s’endorment à Paris en disant qu’ils ont signé le contrat de leur carrière et font du PSG une finalité, pour lui, le PSG est complètement dans sa progression. Peut-être qu’après Monaco la trajectoire c’est le PSG, essayer de faire gagner le PSG et atteindre un niveau jamais atteint par le joueur, puis ensuite qu’il aille à l’étranger, mais pour ça, il faut briller à Paris (…) Je pense que le PSG se doit d’y aller », a ajouté le consultant sportif.

Reste maintenant à savoir si les décideurs parisiens iront jusqu’au bout dans ce dossier.