Man United Mercato : Un joyau de l'Ajax pour remplacer Paul Pogba !

Publié par Thomas G. le 17 mars 2022 à 18:25

Les dirigeants de Man United n'ont toujours pas trouvé d'accord pour prolonger Paul Pogba, son remplaçant pourrait être Ryan Gravenberch.

Man United Mercato : Ryan Gravenberch, le nouveau joyau de l’Ajax

Ryan Gravenberch est la nouvelle pépite du centre de formation de l’Ajax. Le milieu de terrain fait partie des grandes révélations du championnat néerlandais cette saison. Maintenant que le club d’Amsterdam est éliminé de la Ligue des Champions, ce dossier pourrait s’accélérer. Il y a peu, le joueur de 19 ans laissait entendre qu'il commencerait à regarder vers l'étranger en cas d'élimination en LdC.

L’actuel leader d'Eredivisie est disposé à le laisser partir pour une somme comprise entre 25 et 30 millions d’euros, un montant qui n’effraie pas la plupart des cadors européens qui sont venus aux renseignements pour le milieu de terrain. L’international Néerlandais dispose de toutes les qualités nécessaires pour s’imposer en Premier League. À l’aise balle au pied, il est doté d’une excellente frappe de balle, un profil polyvalent qui n'est pas sans rappeler celui de Paul Pogba.

Man United Mercato : Ryan Gravenberch dans le viseur

Les dirigeants de Man United ont choisi Ryan Gravenberch pour remplacer l'international français Paul Pogba. La piste menant au Néerlandais est moins coûteuse que la piste Declan Rice, lui aussi dans le viseur de plusieurs clubs anglais. En effet, les Hammers réclament 145 millions d’euros pour céder leur capitaine.

Ainsi, les Mancuniens ont entrepris de griller la politesse au Bayern Munich, également sur le dossier, pour faire signer le joyau l’Ajax. Cependant selon le journaliste de The Athletic Laurie Whitwell, Ryan Gravenberch privilégierait pour l'instant un départ chez le géant allemand. Manchester United va donc devoir trouver les arguments pour faire pencher le dossier en sa faveur et ne pas rater l’opportunité de signer l’un des milieux les plus prometteurs du Vieux Continent.

Le dossier Ryan Gravenberch pourrait être l’un des dossiers les plus chauds de l’été au vu de la longue liste des courtisans au joueur. Lors de la rencontre entre l’Ajax et Benfica, le PSG, la Juve, le Bayern et Manchester United ont tous envoyé des émissaires pour observer la nouvelle pépite du football néerlandais.