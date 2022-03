ASSE : Dupraz acte trois arrivées importantes avant Marseille

Publié par Thomas le 31 mars 2022 à 16:52

À quelques jours du choc ASSE-OM, Pascal Dupraz a enregistré le retour de trois éléments importants de l'AS Saint-Etienne.

ASSE : Sainté fait le plein avant l’OM

Dernière ligne droite pour l’AS Saint-Etienne en championnat. En course pour le maintien à l’issue de la saison, les hommes de Pascal Dupraz devront réaliser un sans-faute ces prochaines semaines pour ne pas s’enliser dans une crise sportive historique. Prochaine étape pour les Verts et pas des moindres, la réception de l’Olympique de Marseille samedi soir à Geoffroy-Guichard. Un duel au sommet entre le 2e et 17e de Ligue 1 que le club ligérien compte bien tourner à son avantage.

Pour cette rencontre, l’ ASSE pourra compter sur trois retours importants dans son effectif, comme annoncé par le site EVECT ce jeudi. À trois jours du choc, Pascal Dupraz a pu récupérer trois internationaux à l’entraînement, de bon augure pour samedi. Les Verts ont en effet enregistré les arrivées de Lucas Gourna-Douath (U19 Équipe de France), Étienne Green (Young Lions) et Harold Moukoudi (Cameroun), qui s’est récemment qualifié pour la Coupe du Monde contre l’Algérie aux termes d’un match rocambolesque. Le défenseur de 24 ans est même pressenti pour débuter contre l’ OM, lui qui n’aura pas disputé la moindre minute avec sa sélection durant la trêve internationale. Il devrait s’inscrire dans une défense à 3 en l’absence du malien Falaye Sacko, blessé jusqu’à la fin de saison.

Sacko finalement recruté par Sainté ?

Révélation de ce début d’année 2022, le défenseur Falaye Sacko s’est rapidement adapté au système imposé par Pascal Dupraz. Très convaincant dès ses débuts, le joueur du Vitória Guimarães a vu sa belle progression stoppée nette après un coup reçu contre l’ESTAC avant la trêve. Une blessure qui a signé sa fin d’aventure cette saison avec l’ ASSE mais qui pourrait néanmoins se poursuivre lors de l’exercice suivant.

Comme le dévoile le média portugais O Jogo, Saint-Etienne souhaiterait recruter définitivement son latéral droit, sous contrat jusqu’en 2024 à Guimarães. Le club ligérien aurait d’ailleurs déjà formulé une offre au club portugais, tout dépendra désormais du sort de Saint-Etienne cette saison.